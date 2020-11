Pattinaggio artistico, arriva l’ok del Ministero dello sport russo: Plushenko e Rozanov approvati come allenatori di Alena Kostornaia

A distanza di tre mesi dalla transizione, Evgeni Plushenko e Sergei Rozanov sono stati accreditati ufficialmente come allenatori della Campionessa Europea in carica di pattinaggio artistico Alena Kostornaia, atleta che aveva raggiunto lo Zar a fine luglio dopo aver rotto in modo burrascoso con Eteri Tutberidze.

L’operazione è stata effettuata su concessione diretta del Ministro dello Sport russo, il quale ha sbloccato l’impasse provocato dal periodo in cui si è svolto il passaggio, a finestra di trasferimento chiusa. Proprio per questo motivo la pattinatrice per la stagione 2020-2021 rappresenterà ancora la sua vecchia scuola, la Sambo 70, mantenendo, seppur formalmente, anche il nome dell’ex mentore nei documenti di gara ufficiali.

Alena Kostornaia farà il suo esordio stagionale questo fine settimana sul ghiaccio di Kazan, teatro della quarta tappa della Coppa Di Russia. Per l’occasione si misurerà, tra le altre, con la sua compagna di squadra, Alexandra Trusova, e con la temibile Maya Khromykh. Non a caso negli ultimi giorni la pagina ufficiale Instagram dell’Accademia di Plushenko ha pubblicato un video contenente un piccolo assaggio del nuovo programma libero della moscovita, coreografato a distanza da Shae-Lynn Bourne e interpretato su una selezione di musiche del compositore Abel Korzeniowski.

A preview of Alena Kostornaia pic.twitter.com/meJCbaDxbB — The Skating Lesson (@SkatingLesson) November 2, 2020

Foto: LaPresse

Video: Twitter @skatinglesson (tramite account Instagram @angelsofplushenko)