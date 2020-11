Pallanuoto, Serie A1 2020-2021: rinviate Florentia-Savona e Trieste-Verona

Seconda giornata per i campionati di pallanuoto sia al maschile che al femminile che risulterà monca. Un rinvio infatti in entrambi i tornei di A1 a causa della situazione legata al Covid-19: non si giocheranno RN Florentia-RN Savona e Pallanuoto Trieste-CSS Verona.

Il comunicato della FIN: “In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19″, sono rinviate a data da destinarsi RN Florentia-RN Savona (D) per il torneo maschile e Pallanuoto Trieste-CSS Verona per quello femminile”.

A1 maschile 2^ giornata / Sabato 21 novembre

15.00 RN Salerno-Iren Genova Quinto (A)

Arbitri: Alfi e Gomez

Delegato: Guarracino

riposa Pro Recco

14.30 AN Brescia-Roma Nuoto (B)

Arbitri: Colombo e Romolini

Delegato: Bensaia

riposa Pallanuoto Trieste

15.00 Telimar Palermo-CC Ortigia (C), in diretta su Waterpolo Channel

Arbitri: Carminati e Centineo

Delegato: Schiavo

riposa SS Lazio Nuoto

15.30 San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D)

Arbitri: Ferrari e Brasiliano

Delegato: Pinato

RN Florentia-RN Savona (D) RINVIATA

Arbitri: Severo e Petronilli

Delegato: Navarra

A1 femminile – 2^ giornata 21/22 novembre

Girone A

16.00 RN Bogliasco 1951-Plebiscito Padova

Arbitri: D. Bianco e Sponza

Delegato: Cavallini

PN Trieste-CSS Verona RINVIATA

Arbitri: L. Bianco e Roberti Vittory

Deleagto: Doro

Girone B

15.30 Vela Ancona-Lifebrain Roma

Arbitri: Castagnola e Ercoli

Delegato: Braghini

22/11

18.30 RN Florentia-L’Ekipe Orizzonte

Arbitri: Ricciotti e Scappini

Delegato: Nicolosi

gianluca.bruno@oasport.it

Foto LM-LPS/Claudio Bosco