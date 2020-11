Calcio a 5, Serie A 2020-2021: la 7ª giornata. L’Acqua&Sapone ospita il Real San Giuseppe, rinviate due partite

Domani calerà il sipario sulla settima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio a 5. Saranno solamente cinque le partite che si disputeranno nel weekend, dal momento che Cybertel Aniene-Todis Lido di Ostia e Signor Prestito CMB Matera-Mantova sono state rinviate a data da destinarsi per problematiche legate al Covid-19. Andiamo a presentare il turno in arrivo.

Domani sera si comincia con tre match di grande interesse. Alle ore 20.00 la capolista Acqua&Sapone Unigross ospita il Real San Giuseppe: pronostico chiaramente dalla parte degli abruzzesi, che sono ancora a punteggio pieno (seppur con due partite da recuperare), mentre i campani hanno esordito in campionato la scorsa settimana e hanno raccolto una vittoria e una sconfitta nei primi due incontri disputati. Alle ore 20.30 scende in campo anche l’Italservice Pesaro che, dopo la sconfitta inaugurale, è in striscia positiva da cinque partite ed è attualmente seconda con 11 punti: l’avversario di giornata è il Bernardinello Petrarca (4 punti in 3 partite per i padovani). Allo stesso orario si gioca anche in Sicilia, dove il Meta Catania Bricocity ospita il Colormax Pescara con l’intenzione di proiettarsi verso la parte alta della classifica.

Sabato pomeriggio, invece, vanno in scena altri due match. Alle ore 16.00 la Sandro Abate Avellino, attuale terza del campionato, andrà a caccia dei tre punti contro il CDM Genova, che è ancora fermo a quota zero. Infine, alle ore 18.30, interessante sfida tra Came Dosson e Feldi Eboli, due squadre che con una vittoria potrebbe spiccare il volo e agguantare le zone nobili della graduatoria.

CALENDARIO 7ª GIORNATA

Domani, ore 20.00: Acqua&Sapone Unigross – Real San Giuseppe

Domani, ore 20.30: Meta Catania Bricocity – Colormax Pescara

Domani, ore 20.30: Italservice Pesaro – Bernardinello Petrarca

Sabato, ore 16.00: Sandro Abate Avellino – CDM Futsal Genova

Sabato, ore 18.30: Came Dosson – Feldi Eboli

*Aniene-Lido di Ostia e Matera-Mantova rinviate a data da destinarsi

