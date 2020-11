Pallanuoto, preliminari Champions League 2020-2021: Ortigia-Mladost 9-8. I siciliani vanno alla fase a gironi!

Si chiude con l’impresa che vale un sogno il cammino nei preliminari di Champions League 2020-2021 di pallanuoto per l’Ortigia: i siciliani, che che hanno affrontato e vinto in casa un durissimo raggruppamento che ha regalato loro l’accesso alla maggiore competizione continentale per squadre di club, battono nella finale odierna per 9-8 i croati del Mladost Zagabria, con i balcanici che subiscono la retrocessione in Euro Cup. L’Ortigia nella fase a gironi di Champions League se la vedrà con Olympiakos Pireo, Pro Recco, Jug Dubrovnik, Spandau Berlino e Marsiglia.

La partita di oggi si rivela, come nelle attese, durissima: la compagine aretusea però tiene testa ai croati, chiudendo avanti sul 3-2 il primo quarto. I balcanici restano a contatto con gli avversari ed a metà gara è 5-5. Il Mladost Zagabria passa a condurre nel terzo periodo per 5-6, ma l’ultima frazione è per cuori forti. Le squadre restano a contatto e nessuna delle due trova il break decisivo, così si arriva all’ultimo minuto sull’8-8. Giacoppo conquista l’espulsione e Piccardo chiama time out, a 42″ dalla fine lo stesso Giacoppo sigla il 9-8 in superiorità. L’ultimo attacco croato beneficia dell’uomo in più, ma Tempesti compie due miracoli negli ultimi secondi e manda i siracusani alla fase a gironi.

Loading...

Loading...

Queste le dichiarazioni del tecnico Stefano Piccardo riportate dal sito federale: “Sono molto emozionato. Siamo entrati tra le prime dodici squadre d’Europa. La prestazione dei giocatori mi riempie di orgoglio per l’attenzione e le prestazioni. Il palcoscenico è solo dei giocatori, perché hanno compiuto un’impresa storica per il club. La dedico alla mia famiglia che mi ha sempre seguito e sostenuto perché quando ho cominciato questo lavoro ho cominciato a girare l’Italia con sogni ed entusiasmo che gradualmente sto realizzando“.

TABELLINO

ORTIGIA-MLADOST 9-8 (3-2, 2-3, 0-1, 4-2)

Ortigia: Tempesti, Cassia, F. Condemi, Rocchi, Di Luciano, Ferrero 1, Giacoppo 2, Gallo 3, C. Mirarchi 1, S. Rossi 2, S. Vidovic, Napolitano, Piccionetti. All. Piccardo.

Mladost: Jurlina, Radu 1, Milos 1, Biljaka, F. Lazic, Brnetic, J. Vrlic, Buslje 1, A. Viskovic, L. Bajic 2, M. Vrlic 1, Kharkov 2, Miskic. All. Z. Bajic.

Arbitri: Margeta (Slo) e Stavridis (Gre).

Note: sup. num. Ortigia 6/8, Mladost 3/6.

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Salvo Barbagallo LPS