Pallanuoto, Euro Cup 2020-2021: Trieste rinuncia per salvaguardare la salute degli atleti

Il Girone F dei preliminari dell’Euro Cup 2020-2021 di pallanuoto, saranno orfani di Trieste: i giuliani hanno deciso di non scendere in vasca a Zagabria, in Croazia, dal 4 al 6 dicembre. I friulani avrebbero dovuto affrontare i padroni di casa della Mladost, sconfitta dall’Ortigia nella finale dei preliminari di Champions e favorita numero uno per il successo finale in Euro Cup, i montenegrini del Primorac Kotor, allenati da Sandro Sukno, che hanno pareggiato con l’Ortigia, ed i magiari dell’Eger, che hanno sostituito i connazionali del Vasas, falcidiati dal Coronavirus. A rappresentare l’Italia resta solo Savona.

Lo stesso Coronavirus costringe Trieste al forfait. Le motivazioni sono state spiegate in una lunga nota stampa: “La Pallanuoto Trieste non giocherà l’Euro Cup. È questa la non facile decisione presa dai vertici della società alabardata dopo diversi giorni di profonda riflessione. Il grande orgoglio e l’enorme desiderio di partecipare, per la prima volta nella storia della waterpolo triestina, ad una competizione continentale per club, si infrangono davanti ad una situazione sanitaria che si è complicata nel corso delle ultime settimane“.

Troppi i casi nei giuliani: “Le positività emerse a seguito dei numerosi e dettagliati controlli sul Covid-19 effettuati dal gruppo squadra, hanno costretto molti atleti ad uno stop prolungato. Farli giocare nonostante un recupero fisico non del tutto completato, è un rischio che la Pallanuoto Trieste non ha alcuna intenzione di correre. La tutela della salute dei nostri tesserati viene prima di qualsiasi competizione, anche dell’appuntamento agonistico che tutti noi – staff, atleti, tifosi, appassionati – aspettavamo da tempo. Un appuntamento che, però, è solo rimandato. Ci rimettiamo al lavoro con ancora più determinazione di prima in vista degli impegni nel campionato di Serie A1 maschile. L’obiettivo adesso è di tornare in Europa la prossima stagione“.

Foto: LM/Luca Tedeschi LPS