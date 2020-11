Pallanuoto, Champions League 2020-2021: AN Brescia e Ortigia impegnate nei preliminari, il programma completo

Torna finalmente la massima competizione europea per quanto riguarda i club della pallanuoto al maschile. Dopo uno stop lunghissimo (era ancora marzo, con la passata edizione che è stata ovviamente interrotta dal coronavirus), si torna a giocare nella Champions League. In programma dall’11 al 15 novembre l’unica fase preliminare, che vedrà sfidarsi sedici compagini in due concentramenti (a Siracusa e Budapest) dai quali verranno fuori solamente due pass per il turno successivo (dove sono già presenti 10 wild card tra le quali la Pro Recco). Impegnate ovviamente l’Ortigia, che ospiterà uno dei due raggruppamenti, e l’AN Brescia.

Questo il programma completo:

Girone A1 (a Siracusa)

1a giornata (11 novembre)

ORTIGIA-STEAUA BUCAREST (ore 15)

JADRAN SPALATO-PRIMORAC (ore 17)

2a giornata (12 novembre)

JADRAN SPALATO-STEAUA BUCAREST (ore 9)

BARCELONA-PRIMORAC (ore 11)

3a giornata (12 novembre)

ORTIGIA-JADRAN SPALATO (ore 15)

BARCELONA-STEAUA BUCAREST (ore 19)

4a giornata (13 novembre)

ORTIGIA-BARCELONA (ore 16)

PRIMORAC-STEAUA BUCAREST (ore 18)

5a giornata (14 novembre)

BARCELONA-JADRAN SPALATO (ore 14)

ORTIGIA-PRIMORAC (ore 16)

Girone A2 (a Siracusa)

1a giornata (12 novembre)

SZOLNOK-YDRAIKOS (ore 13)

MLADOST-PAYS D’AIX (ore 17)

2a giornata (13 novembre)

MLADOST-YDRAIKOS (ore 14)

SZOLNOK-PAYS D’AIX (ore 19)

3a giornata (14 novembre)

PAYS D’AIX-YDRAIKOS (ore 12)

MLADOST-SZOLNOK (ore 18)

Girone B1 (a Budapest)

1a giornata (11 novembre)

ORVOSI-TOURCOING (ore 19)

RADNICKI-SINTEZ KAZAN (ore 21)

2a giornata (12 novembre)

TERRASSA-SINTEZ KAZAN (ore 10)

TOURCOING-RADNICKI (ore 12)

3a giornata (12 novembre)

RADNICKI-TERRASSA (ore 17)

SINTEZ KAZAN-ORVOSI (ore 19)

4a giornata (13 novembre)

TOURCOING-SINTEZ KAZAN (ore 17)

ORVOSI-TERRASSA (ore 19)

5a giornata (14 novembre)

TERRASSA-TOURCOING (ore 15)

RADNICKI-ORVOSI (ore 19)

Girone B2 (a Budapest)

1a giornata (12 novembre)

ENKA-VOULIAGMENI (ore 15)

ORADEA-BRESCIA (ore 21)

2a giornata (13 novembre)

BRESCIA-ENKA (ore 15)

VOULIAGMENI-ORADEA (ore 21)

3a giornata (14 novembre)

BRESCIA-VOULIAGMENI (ore 17)

ORADEA-ENKA (ore 21)

Finali Gironi A (15 novembre)

Finale 7° posto

4a GIRONE A1-4a GIRONE A2 (ore 9)

Finale 5° posto

3a GIRONE A1-3a GIRONE A2 (ore 11)

Finale 3° posto

2a GIRONE A1-2a GIRONE A2 (ore 13)

Finale 1° posto

1a GIRONE A1-1a GIRONE A2 (ore 15) [assegna la qualificazione alla fase a gironi]

Finali Gironi B (15 novembre)

Finale 7° posto

4a GIRONE B1-4a GIRONE B2 (ore 12)

Finale 5° posto

3a GIRONE B1-3a GIRONE B2 (ore 14)

Finale 3° posto

2a GIRONE B1-2a GIRONE B2 (ore 16)

Finale 1° posto

1a GIRONE B1-1a GIRONE B2 (ore 18) [assegna la qualificazione alla fase a gironi]

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Simone Malebra – LPS