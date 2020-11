Pallanuoto, Champions League 2020-2021: AN Brescia devastante, Oradea battuta 18-1

Si apre al meglio il cammino dell’AN Brescia nei preliminari della Champions League di pallanuoto 2020-2021. Vittoria schiacciante per la banda lombarda nella prima sfida del sottogruppo B2 in quel di Budapest (Ungheria). I rumeni dell’Oradea sono travolti dalla compagine guidata da Sandro Bovo: un 18-1 che non lascia davvero spazio a repliche.

Dominio, come espresso dal risultato, ovviamente dall’inizio alla fine. Devastanti Vlachopoulos ed Alesiani, con cinque e quattro reti a testa. Spazio sul finale anche al giovane Rossi.

Domani riposto per i bresciani, appuntamento a sabato con la sfida decisiva al Vouliagmeni.

ORADEA-BRESCIA 1-18 (0-4, 0-2, 0-6, 1-6)

Oradea: G. Pijetlovic, Adachi, V. Georgescu, Orsos, Filotti, Rogac, Ilisie, Kovats, Colodrovschi 1, R. Georgescu, Luncan, Abrudan. All. Cimpianu

Brescia: Del Lungo, Dolce 1, C. Presciutti 1, D. Lazic 1, Balzarini 1, Nikolaidis, Renzuto 2 (1 rig.), Cannella 2, Alesiani 4, Vlachopoulos 5 (1 rig.), E. Di Somma 1, N. Gitto, E. Rossi. All. Bovo.

Arbitri: Kun (Hun) e Putnikovic (Srb)

Note: sup. num. Oradea 0/3, Brescia 3/4. Rigori: Brescia 2/3. Nel IV quarto E. Rossi sostituisce Del Lungo, Abrudan al posto di G. Pijetlovic

Foto: LPS/Gabriele Masotti