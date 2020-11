Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Fassa passa in casa di Asiago, Cortina batte Gherdeina, male Vipiteno

Prosegue il cammino della Alps League 2020-2021, torneo europeo di hockey su ghiaccio. Continuano le enormi difficoltà legate all’emergenza sanitaria ma la competizione cerca di non fermarsi, per quanto sia possibile. Si sono disputati tre match questa sera: nel primo derby odierno Fassa ha espugnato il campo di Asiago con il risultato di 2-5. A seguire c’è stata la sconfitta casalinga del Vipiteno, battuto 1-3 dal Lustenau, ed infine, nell’ultimo incontro, Cortina ha superato Gherdeina per 5-1.

ASIAGO-FASSA 2-5

A sbloccare la partita sono gli ospiti al minuto 07:36 con la rete di Martin Castlunger, imbeccato da Joseph Mizzi e da Mans Hermansson. La Migross agguanta il momentaneo pareggio al 14′ grazie al gol di Daniel Mantenuto, su assist di Alex Frei e Steven McParland. Al minuto 18 esatto comincia lo show di Mizzi, il quale manda i Falcons in vantaggio al primo intervallo. Nel secondo periodo continua la serata magnifica del canadese, che realizza altre due marcature per il 4-1 della squadra ladina (tripletta personale per lui). Dopo appena 58 secondi dell’ultimo terzo Frei segna il 2-4 e prova a spronare i suoi, ma le speranze di rimonta di Asiago si infrangono a 2’51” dalla conclusione in virtù del definitivo 2-5 marcato da Daniel Tedesco.

Loading...

Loading...

VIPITENO-LUSTENAU 1-3

Giornata no per i Broncos che prima vanno in vantaggio e poi si fanno rimontare dal Lustenau. Ad aprire le danze è il giovane azzurro Daniel Sorauf, lanciato dal canadese Ryan Valentini e dallo statunitense Trevor Gooch al minuto 16:02. Nel corso del 2′ della seconda frazione di gioco gli austriaci trovano il pareggio con lo svedese Emil Bejmo, servito con i tempi giusti da Lucas Haberl. Nella ripresa finale Vipiteno va a caccia del nuovo vantaggio, ma si lascia sorprendere dal Lustenau che trova l’1-2 con Dominic Haberl a soli 55 secondi dal termine. Chiude i giochi il finlandese Janne Laakkonen quando mancano 24” sul cronometro.

CORTINA-GHERDEINA 5-1

Tutto facile per Cortina nel derby italiano contro Gherdeina: i biancazzurri sbloccano l’incontro al minuto 01:25 con Phil Pietroniro, su servizio vincente di Massimo Cordiano e Tommaso Alvera. Al 8′ del secondo tempo Pietroniro si ripete sfruttando una situazione di powerplay, stavolta imbeccato da Luca Zanatta e Mike Cazzola. Sul finire della frazione i gardenesi accorciano le distanze grazie alla rete del canadese Brad McGowan, ma è di nuovo Phil Pietroniro (tre gol in tutto), ancora in superiorità numerica, a punire la retroguardia delle Furie nel corso del 54′. Negli ultimi tre minuti tra le fila ampezzane c’è gloria personale anche per Rene Vallazza e Chad Pietroniro, i quali fissano il risultato sul definitivo 5-1.

Per vedere tutti i risultati dell’Alps Hockey League 2020-2021 clicca QUI.

Per vedere la classifica generale dell’Alps Hockey League 2020-2021 clicca QUI.

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Foto: Carola Semino