Pallamano, Serie A femminile 2020: Mestrino bloccata da Erice, Salerno dal Covid, ne approfitta Bressanone

La Serie A di pallamano femminile 2020 è giunta al suo turno numero sette, che ha visto un cambio in vetta alla classifica, grazie al successo del Brixen Südtirol sul Leno, per 29-17, al termine di una partita dominata sin dall’inizio, e decisa dalle 11 reti di Giada Babbo.

Turno di riposo per la Mechanic System Oderzo, mentre Alì-Best Espresso Mestrino non è andata oltre il 28-28 contro la AC Life Style Erice, con quest’ultima che resiste nella parte destra della classifica. Tutto facile anche per il Cassano Magnago, giustiziere 36-25 della Santarelli Cingoli, trascinato da una straripante Bianca Del Balzo, con l’Ariosto Ferrara che si è imposta sul Cellini Padova per 31-23. Chiude il quadro il 31-20 del Pontinia contro Nuoro, rinviata Jomi Salerno-Guerriere Malo.

I risultati di giornata:

ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 14:30 Alì-Best Espresso Mestrino – AC Life Style Erice 28-28 Download PDF h 18:00 Cassa Rurale Pontinia – Nuoro 31-20 Download PDF h 18:15 Cassano Magnago – Santarelli Cingoli 36-25 Download PDF h 19:00 Brixen Südtirol – Leno 29-17 Download PDF h 20:00 Cellini Padova – Ariosto Ferrara 23-31 Download PDF Rinviata Jomi Salerno – Guerriere Malo – –

La classifica aggiornata:

Brixen Sudtirol 13 pti, Mechanic System Oderzo 12, Alì-Best Espresso Mestrino 9, Jomi Salerno 8**, AC Life Style Erice 8*, Cassa Rurale Pontinia 7, Cassano Magnago 6, Guerriere Malo 4**, Ariosto Ferrara 5, Santarelli Cingoli 2, Leno 2, Cellini Padova 1, Nuoro 1*

**due partite in meno

