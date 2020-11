Pallamano femminile, Serie A 2020-2021: Nuoro ferma Mestrino, rinviate tre partite per casi di Covid

Altra giornata mozzata nella Serie A di pallamano femminile 2020-2021, che nel suo decimo turno ha visto disputarsi solamente tre partite, la metà di quelle inizialmente previste in calendario, iniziando dal brusco stop della Alì-Best Espresso Mestrino, che in quel di Nuoro non è andata oltre il 22-22 contro la compagine sarda, a segno solamente con tre giocatrici, tra cui Michela Notarianni, autrice di 13 realizzazioni.

Balzo in avanti del Pontinia, che ha superato 19-14 il Leno in trasferta, mentre l’Ariosto Ferrara si è imposto agevolmente sulla Santarelli Cingoli con il punteggio di 31-18, trascinata dalle 6 reti di Maria Fernanda Marrochi. Rinviati causa Covid ben tre match, che vedevano coinvolti anche le prime due della classifica, con Mechanic System Oderzo-Cassano Magnago, Ac Life Style Erice-Cellini Padova e Guerriere Malo-Brixen Südtirol che saranno recuperate in data da destinarsi.

I risultati di giornata:

sabato 14 novembre ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 14:30 Nuoro – Alì-Best Espresso Mestrino 22-22 Download PDF h 17:30 Ariosto Ferrara – Santarelli Cingoli 31-18 Download PDF h 20:30 Leno – Cassa Rurale Pontinia 14-19 Download PDF Rinviata Mechanic System Oderzo – Cassano Magnago Rinviata Ac Life Style Erice – Cellini Padova Rinviata Guerriere Malo – Brixen Südtirol

La classifica aggiornata dopo la 10ma giornata, con l’indicazione delle partite giocate: Brixen Sudtirol 17 pti (9 partite), Mechanic System Oderzo 14 (8), Cassa Rurale Pontinia 13 (9), Jomi Salerno 12 (7), Alì-Best Espresso Mestrino 10 (9), Ariosto Ferrara 9 (9), AC Life Style Erice 8 (7), Cassano Magnago 8 (8), Guerriere Malo 4 (5), Leno 4 (9), Santarelli Cingoli 4 (9), Nuoro 2 (9), Cellini Padova 1 (8).

Foto: FIGH