Pallamano, Serie A femminile 2020: Jomi Salerno capolista, ma in attesa del Brixen

Nuova giornata della Serie A di pallamano femminile 2020, che ha una nuova capolista. Approfittando infatti del rinvio della sfida tra Alì Best Espresso Mestrino e Brixen Südtirol, il vero big match del turno, la Jomi Salerno si è portata in testa alla classifica, sconfiggendo 35-16 la Cellini Padova, grazie alle 8 reti di Ramona Manojlovic.

Colpaccio invece della AC Life Style Erice, che ha superato 28-26 il Pontinia, al termine di una partita dalle mille emozioni, con il Leno che ha impattato in casa contro l’Ariosto Ferrara per 25-25. Colpo di coda delle Guerriere Malo, vittoriose per 30-27 sul Cassano Magnago, attraverso la prova straordinaria di Savica Mrkikj, mentre è stata rinviata anche Mechanic System Oderzo – Santarelli Cingoli.

Risultati e tabellini:

ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT sabato 12 dicembre h 14:30 AC Life Style Erice – Cassa Rurale Pontinia 28-26 Download PDF h 18:30 Jomi Salerno – Cellini Padova 35-16 Download PDF h 18:30 Guerriere Malo – Cassano Magnago 30-27 Download PDF h 20:30 Leno – Ariosto Ferrara 25-25 Download PDF Rinviata Alì Best Espresso Mestrino – Brixen Südtirol – – Rinviata Mechanic System Oderzo – Santarelli Cingoli – –

La classifica aggiornata, con l’indicazione del numero di gare giocate:

Jomi Salerno 18 pti (10 partite), Brixen Sudtirol 17 (9), Mechanic System Oderzo 14 (8), Cassa Rurale Pontinia 13 (10), Ariosto Ferrara 12 (11), Alì-Best Espresso Mestrino 10 (9), AC Life Style Erice 10 (9), Guerriere Malo 8 (8), Cassano Magnago 8 (9), Leno 7 (11), Santarelli Cingoli 4 (9), Nuoro 2 (10), Cellini Padova 1 (8)

Foto: FIGH