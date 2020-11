Pallamano, Serie A femminile 2020: la Jomi Salerno torna al successo contro Malo nel reupero

Dopo ben 42 giorni lontano dal Pala Palumbo, la Jomi Salerno torna a giocare tra le mura amiche nel recupero della settima giornata della Serie A di pallamano femminile 2020, affrontando le venete del Malo, in difficoltà in questo inizio di stagione, ma ancora in una posizione di semi-tranquillità.

Match che si rivela piuttosto agevole per le campane, che dal 6-6 infilano un parziale di 14-0, tra il primo ed il secondo tempo, tornando negli spogliatoi addirittura sul 18-6, sfruttando un gran numero di contropiedi e ripartenze veloci, andando a segno con quasi tutte le atlete a referto.

La ripresa scorre via tranquilla, senza troppe emozioni, fino al definitivo 30-17, che proietta Salerno a quota 14 punti, gli stessi della Mechanic System Oderzo, tre in meno rispetto alla capolista Brixen Sudtirol, che ha giocato però nove partite, una in più della squadra allenata da Laura Avram.

La classifica aggiornata, con l’indicazione delle partite giocate:

Brixen Sudtirol 17 pti (9 partite), Mechanic System Oderzo 14 (8), Jomi Salerno 14 (8), Cassa Rurale Pontinia 13 (9), Ariosto Ferrara 11 (10), Alì-Best Espresso Mestrino 10 (9), AC Life Style Erice 8 (7), Cassano Magnago 8 (8), Leno 6 (10), Guerriere Malo 4 (6), Santarelli Cingoli 4 (9), Nuoro 2 (9), Cellini Padova 1 (8)

Foto: FIGH