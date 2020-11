Pallamano, Qualificazioni Europei 2022: il doppio match dell’Italia contro la Lettonia anticipato a gennaio

Nuovo cambiamento nel calendario delle qualificazioni agli Europei di pallamano maschile 2022, con l’Italia che dopo il rinvio della partita in Bielorussia anticiperà invece il doppio impegno contro la Lettonia, che non si svolgerà a marzo, bensì a gennaio, con il confronto di Minsk posizionato a marzo.

Contro Dainis Kristopans e compagni gli azzurri scenderanno dunque in campo il 6 o il 7 gennaio in casa, per poi volare il Lettonia il 9 o 10 gennaio, in un periodo libero per entrambe, che non si sono qualificate ai Mondiali in Egitto, come invece lo sono Norvegia e Bielorussia, che recupereranno più avanti.

L’Italia ha perso la prima partita di qualificazione per 24-39 proprio contro la Norvegia, che, salvo cambiamenti, sarà l’ultima avversaria degli azzurri nel mese di maggio: un calendario che, però, è appunto soggetto a possibili modifiche.

Foto: FIGH