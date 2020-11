Pagelle Inter-Real Madrid LIVE, voti Champions League

PAGELLE INTER-REAL MADRID CHAMPIONS LEAGUE

INTER

Handanovic, voto 6: non può nulla sul rigore siglato da Hazard.

Skriniar, voto 5,5: forma tutt’altro che smagliante per il centrale slovacco, l’attacco madrileno buca spesso e volentieri dal suo lato.

De Vrij, voto 6: il migliore dei tre centrali, ma in ogni caso non nella giornata migliore.

Bastoni, voto 5,5: non riesce a ripetere le performance delle ultime uscite, tanta fatica ad impostare e anche a coprire, così come i compagni di reparto. Dal 46′ D’Ambrosio, voto 6:

Hakimi, voto 5,5: sulla falsariga della partita di andata, tantissimi errori.

Vidal, voto 4: inizia malissimo e con tanto nervosismo, che viene fuori tutto al 33′. È coinvolto in un episodio dubbio in area del Real, esagera con le proteste e arrivano due cartellini gialli per proteste in pochissimi secondi.

Gagliardini, voto 5,5: in grandissima difficoltà contro Modric.

Young, voto 5,5: non spinge e soffre le avanzate di Lucas Vazquez.

Barella, voto 5: è lui a colpire in pieno Nacho in occasione del rigore madrileno.

Lautaro, voto 5,5: pochissimi palloni toccati per l’argentino oscurato dalla difesa madrilena. Dal 46′ Perisic, voto 6:

Lukaku, voto 6: prova a difendere palla e a far salire la squadra, ma non è appoggiato dai compagni.

All. Conte, voto 6:

REAL MADRID

Courtois 6; Carvajal 6, Varane 6, Nacho 6,5, Mendy 6,5; Modric 6,5, Kroos 6,5, Odegaard 6,5; Lucas Vazquez 6,5, Mariano 6, Hazard 6,5. All. Zidane 6

Foto: Lapresse