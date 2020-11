Pagelle Ferencvaros-Juventus 1-4: voti Champions League 2020-2021, Morata un cecchino, Dybala si sblocca

Termina con un perentorio 4-1 alla Puskás Aréna (Budapest) l’incontro valido per il Gruppo G di Champions League di calcio tra Juventus e Ferencvaros. La formazione di Andrea Pirlo rifila un poker di reti alla compagine magiara, facendo la differenza coi suoi uomini migliori: doppietta dello spagnolo Alvaro Morata al 7′ e al 60′, realizzazione dell’argentino Paulo Dybala al 73 e l’autorete di Dvali all’81’, propiziata sia da un errore del portiere della compagine ungherese che della giocata del sudamericano. Il gol di Boli negli ultimi scampoli del match per i padroni di casa non cambia lo spartito. Con questo risultato i campioni d’Italia rafforzano il secondo posto nel raggruppamento a quota 6 punti, a tre lunghezze dal Barcellona.

LE PAGELLE

JUVENTUS

Szczesny 6 – Inoperoso il portiere polacco nel corso di tutto l’incontro. Ordinaria amministrazione per lui, ben protetto dai propri centrali bianconeri, gol di Boli a parte.

Cuadrado 6.5 – Assist al bacio sul primo gol di Morata, che deve solo appoggiare in rete, il colombiano è convincente in zona d’attacco e alcune giocate sono degne del suo nome in aiuto ai compagni.

Bonucci 6.5 – Guida sapientemente il reparto difensivo bianconero, con alcune verticalizzazioni interessanti. Da un suo lancio lungo parte l’azione del gol che sblocca la partita. La premia ditta con Chiellini funziona sempre.

Chiellini 6.5 – Si fa sentire a suo modo sugli attaccanti rivali. La sua personalità e determinazione sono doti ben presente sul rettangolo verde magiaro e, come detto, la chimica Bonucci non è mai in discussione.

Danilo 5.5 – Qualche divagazione di troppo in fase difensiva. Il terzino brasiliano sull’out sinistro non convince più di tanto, ma la pochezza dell’avversario è tale che certe disattenzioni non costano caro.

Chiesa 6 – Si dà come al solito un gran da fare sulla fascia sinistra, ma manca sempre quel quid per fare la differenza in realizzazione. Da premiare per l’impegno, non altrettanto per la qualità del confronto.

Arthur 6 – Senza infamia e senza lode la prova del centrocampista brasiliano. Sicuramente in crescita, ma senza incantare in impostazione. Costretto a uscire dal campo per problemi intestinali. Dal 45′ Bentancur 6.5 – Ottimo impatto del centrocampista uruguaiano che dà subito sostanza e forza in mezzo al campo. Un altro passo il calciatore sudamericano.

Rabiot 6.5 – Bene in interdizione il centrocampista francese, decisamente più dinamico rispetto all’inizio della sua esperienza italiana. La scelta di Pirlo di schierarlo al fianco di Arthur è azzeccata e lui sembra sempre più inserito nell’idea tattica del tecnico.

Ramsey 6 – Frenetico il giocatore gallese: agisce a trequarti campo, ma fatica a trovare la posizione, comunque si spende molto per la causa bianconera anche in fase di non possesso. Deve abbandonare il campo per un problema muscolare. Dal 54′ McKennie 6 – Diligente il centrocampista americano, si comporta bene da mezzala e dà una grande mano ai compagni in copertura.

Morata 7.5 – Quattro gol in Champions League e sei in stagione. Lo spagnolo è un cecchino in questo inizio di stagione. Troppo altruista nell’occasione mancata da Ronaldo, dopo una splendida combinazione, ma la sua doppietta parla chiaro. Dal 72′ Dybala 6.5 – Topica gigantesca della retroguardia del Ferencvaros in due circostanze e l’argentino si fa trovare puntuale all’appuntamento siglando il suo primo gol stagionale e propiziando l’autorete di Dvali.

Cristiano Ronaldo 5.5 – Si fa anticipare in maniera un po’ ingenua il portoghese nel primo tempo in un’occasione da gol. La stessa cosa accade nella ripresa, fallendo una rete non da lui, su un errore grave della retroguardia avversaria. Appannato il campione lusitano.

All. Pirlo 6.5 – Un 4-1 che convince e piace per l’approccio dato fino dall’inizio. Certo l’avversario non era irresistibile, ma la preparazione al match è stata sicuramente di buon livello.

FERENCVAROS: Dibusz 4; Lovrencsics 5, Blazic 5, Dvali 5, Botka 5.5 (Dal 68′ Heister 5.5); Siger 6, Kharatin 5.5, Somalia 6; Zubkov 5.5 (Uzuni all’80 s.v.), Isael 5.5 (Dal 73 Boli 6.5), Tokmac Nguen 5. All. Rebrov 5.

