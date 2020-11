Novara-Olomouc oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League volley femminile 2020-2021

Oggi mercoledì 25 novembre (ore 20.30) si gioca Novara-Olomouc, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. Le piemontesi sono reduci dalla spettacolare vittoria contro la quotata Dinamo Kazan: il roboante 3-0 ottenuto ieri pomeriggio al PalaIgor ha permesso alle ragazze di coach Stefano Lavarini di balzare in testa al proprio gruppo e di compiere un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale. Il primo dei due roun robin prosegue a Novara con l’incrocio sulla carta più agevole, ovvero quello contro l’Olomouc: la compagine ceca, ieri sera scesa in campo per fronteggiare il Chemik Police, è la meno quotata di questro raggruppamento.

I favori del pronostico pendono dalla parte di Novara, la quale si farà trascinare dalle sue attaccanti Caterina Bosetti, Britt Herbots, Malwina Smarzek oltre che dalla palleggiatrice Micha Hancock e dalle centrali Haleigh Washington e Sara Bonifacio, visto che ieri la capitana Cristina Chirichella non era in campo. Dall’altra parte della rete non ci sono giocatrici di particolare rilievo internazionale, ma le ultime Campionesse d’Europa non dovranno sottovalutare la contesa se vorranno ottenere il loro secondo successo consecutivo.

Loading...

Loading...

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Novara-Olomouc, match valido per la Champions League 2020-2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della CEV e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

NOVARA-OLOMOUC: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE:

20.30 Igor Gorgonzola Novara vs VK UP Olomouc

NOVARA-OLOMOUC: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming sul canale YouTube della CEV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CEV