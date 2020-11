Liverpool-Atalanta oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League 2020-2021. Le probabili formazioni

Nuova giornata di partite nella Champions League di calcio 2020, che questa sera vedrà in campo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che affronterà il Liverpool all’Anfield Road, cercando il riscatto dopo la batosta subita nella gara d’andata, ma anche punti preziosi, alla ricerca della qualificazione.

Il match si svolgerà dunque quest’oggi, mercoledì 25 novembre 2020, a partire dalle ore 21, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Arena, numero 204 del decoder, ma anche in streaming, sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv.

Il programma della partita e come vederla in tv e streaming:

Champions League League 2020

Mercoledì 25 novembre 2020

Ore 21 Liverpool-Atalanta

Diretta Tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Phillips, Matip, Tsimikas; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Shaqiri, Diogo Jota, Mané.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, D. Zapata.

Foto: LaPresse