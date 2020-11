Sport in tv oggi (mercoledì 25 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuova giornata di sport quella di questo mercoledì 25 novembre. Attese per i match della Champions League di calcio che vedranno impegnate Atalanta e Inter. Entrambe le compagini del Bel Paese sono attese a scontri molto difficili: la Dea affronterà ad Anfield il Liverpool, mentre la Beneamata avrà prossimo avversario il Real Madrid. Si prospettano, per questo, degli incontri interessanti. Partite di un certo livello riguarderanno anche gli ottavi di finale della Copa Libertadores, nonché la Coppa Italia. Di scena anche gli Europei della vela, nella classe RS:X, oltre ai recuperi dei match della Superlega e della Serie A1 di volley maschile e femminile. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA SPORT IN TV (25 NOVEMBRE)

09.00 VELA (Europei RS:X): seconda giornata

14.30 CALCIO (Coppa Italia): Parma vs Cosenza – Diretta tv su RaiSport+HD e live streaming su RaiPlay.

14.30 CALCIO (Coppa Italia): Empoli vs Brescia – Live streaming su RaiPlay.

15.00 SNOOKER: UK Championship – Diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN.

17.30 CALCIO (Coppa Italia): Udinese vs Fiorentina – Diretta tv su Rai2 e live streaming su RaiPlay.

17.30 CALCIO (Coppa Italia): Bologna vs Spezia – Live streaming su RaiPlay.

17.30 CALCIO (Coppa Italia): Cagliari va Verona – Diretta tv su RaiSport+HD e live streaming su RaiPlay.

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1): Scandicci va Cuneo – Diretta streaming su LVF TV.

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1): Trentino vs Monza- Diretta streaming su LVF TV.

18.00 VOLLEY (Superlega 2020-2021): Milano vs Perugia – Diretta streaming su Eleven Sports.

18.55 CALCIO (Champions League): Borussia Monchengladbach vs Shakhtar – Diretta tv su Sky Sport Football e Sky HD 254 e in streaming su Sky Go e Now Tv.

18.55 CALCIO (Champions League): Olympiacos vs Manchester City – Diretta tv su Sky HD 255 e in streaming su Sky Go e Now Tv.

19.00 CALCIO (Ligue1): Lens vs Nantes – Diretta streaming su DAZN.

19.00 VOLLEY (Superlega 2020-2021): Trentino vs Vibo Valentia – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League): Igor Gorgonzola Novara vs VK UP Olomouc – Diretta streaming sul canale YouTube della CEV.

20.30 VOLLEY (Superlega 2020-2021): Cisterna vs Modena – Diretta tv su RaiSport, live streaming su Rai Play.

21.00 CALCIO (Champions League): Inter vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky HD 252 e in streaming su Sky Go e Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League): Liverpool vs Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky HD 253 e in streaming su Sky Go e Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League): Bayern Monaco vs Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport Football e Sky HD 254 e in streaming su Sky Go e Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League): Ajax vs Midtjylland – Diretta tv su Sky HD 255 e in streaming su Sky Go e Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League): Atletico Madrid vs Lokomotiv – Diretta tv su Sky HD 256 e in streaming su Sky Go e Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League): Marsiglia vs Porto – Diretta tv su Sky HD 257 e in streaming su Sky Go e Now Tv.

23.15 CALCIO (Copa Libertadores): ottavi di finale – Independiente del Valle vs Nacional – Diretta streaming su DAZN.

23.15 CALCIO (Copa Libertadores): ottavi di finale – Delfin vs Palmeiras – Diretta streaming su DAZN.

23.15 CALCIO (Copa Libertadores): ottavi di finale – Bolivar vs Lanus – Diretta streaming su DAZN.

