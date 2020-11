NFL 2020-2021 (8a settimana): gli Steelers sbancano Baltimore e rimangono imbattuti, successi per Seahawks, Chiefs e Saints

L’ottava settimana della NFL 2020-2021 si rivela una Week davvero di grande importanza. In primo luogo i Pittsburgh Steelers si confermano imbattuti grazie al pesantissimo successo in casa dei Baltimore Ravens, mentre i Kansas City Chiefs rimangono in scia nella AFC, che vede la rovinosa caduta dei Tennessee Titans contro i Cincinnati Bengals. Nella NFC fa rumore il ko dei Green Bay Packers in casa contro i Minnesota Vikings, mentre i New Orleans Saints passano in casa dei Chicago Bears ed i Seattle Seahawks vanno al comando della Conference dopo aver liquidato i San Francisco 49ers. Andiamo, quindi a vedere, partita per partita, cos’è successo nella quarta settimana della NFL.

I MATCH DELLA OTTAVA SETTIMANA DELLA NFL:

Seattle Seahawks (6-1) – San Francisco 49ers (4-4) 37-27: ancora una prova maiuscola di Wilson (4 mete e 261 yds) conduce Seattle a questo importante successo nella NFC West. Ora i Seahawks conducono la Conference grazie ad una partita che avevano portato dalla loro parte già nel corso del terzo quarto con il punteggio sul 27-7. Ancora una volta Metcalf domina con 161 yds e 2 td su ricezione, mentre i californiani hanno pochissimo dalle corse (appena 52 yds) e solo Aiyuk con 91 su ricezione prova a fare qualcosa. Mullens lancia per 238 yds e due mete, Garoppolo si ferma a 84 con un intercetto, confermando di essere in grossa difficoltà.

Loading...

Loading...

Chicago Bears (5-3) – New Orleans (5-2) 23-26 dopo overtime. Grande spettacolo al Soldier Field con un match risolto da un field goal di Lutz in overtime. Il suo calcio dalle 35 yds decide una sfida che era andata ai supplementari per merito di un altro field goal, questa volta di Santos dalle 51 a 13 secondi dalla fine. Era stato lo stesso Lutz ad aprire le marcature in avvio di match, prima del 3-3 proprio di Santos a fine primo quarto. Nel secondo periodo break di Chicago con la meta da 24 yds su ricezione di Robinson, ma Cook manda le squadre al riposo sul 13-10 con una meta da 16 yds. Il terzo quarto vede altri due calci di Lutz che portano sul 16-13 gli oro-neri, quindi Brees (280 yds e 2 mete) lancia Hill per una meta da 20 yds che porta il punteggio sul 23-13. Sembra tutto finito, ma prima Mooney a 3:32 dalla fine su ricezione, quindi il calcio di Santos, chiudono la sfida sul 23-23, prima dell’overtime che regala un altro successo importante per i Saints.

Baltimore Ravens (5-2) – Pittsburgh Steelers (7-0) 24-27: il match della settimana va ai giallo-neri che rimangono l’unica squadra imbattuta della NFL. Sfida durissima, tirata e che si decide nel finale. Pittsburgh apre le danze nel primo quarto con un intercetto riportato in meta da Spillane, ma Boykin pareggia i conti sul 7-7 con una ricezione da 6 yds con Lamar Jackson che prova a farsi perdonare. Il secondo periodo è tutto dei Ravens con la corsa di Edwards in meta ed un field goal di Tucker e il punteggio va sul 17-7. Gli Steelers non si scompongono e nel terzo periodo prima accorciano con Ebron (ricezione da 18 yds) quindi operano il sorpasso con la corsa di Conner in meta per il 21-17. Il quarto quarto si apre con la risposta di Baltimore e Jackson che lancia per Brown per il td del 24-21, ma lo stesso QB lancia un altro intercetto e lascia campo aperto a Roethlisberger che a 7:29 dalla conclusione spedisce in end zone un lancio per Claypool per il 28-24 finale. Pittsburgh vola sul 7-0 in vetta alla AFC North e alla AFC, Ravens che ora devono rincorrere.

Negli altri match i Kansas City Chiefs (7-1) passeggiano 35-9 contro i derelitti New York Jets (0-8) divertendosi con Mahomes da 416 yds e 5 mete, con Kelce (109 yds e un td) e Hill da 98 e 2 mete. Chiefs che volano nella AFC West e si confermano la più temibile contender per gli Steelers. In un gelido e ventosissimo Lambeau Field, i Green Bay Packers (5-2) vengono sorpresi 22-28 dai Minnesota Vikings (2-5) che mettono in scena il Cook show. Il RB corre per 163 yds (con 3 td) e riceve per 63 con un’altra meta. Green Bay non riesce ad opporsi con una difesa troppo incerottata e si aggrappa, finchè può, a Rodgers da 291 yds e 3 td (tutti per Adams). Nel finale i Packers provano la rimonta dal 14-28, ma è troppo tardi.

I Miami Dolphins (4-3) demoliscono i Los Angeles Rams (5-3) 28-17 al termine di una prova davvero solida. L’esordio di Tagovailoa passa quasi in secondo piano con appena 93 yds su lancio e un td, dato che è la difesa di Miami a dettare legge con due fumble recuperati e due intercetti a Goff. I Rams inciampano dopo la bella vittoria contro i Bears e si confermano una squadra ancora troppo ondivaga. Nella NFC South i Carolina Panthers (3-5) cadono in casa 17-25 contro gli Atlanta Falcons (2-6) che sfruttano il solito immenso Julio Jones da137 yds su ricezione mentre Ryan lancia per 281 con un intercetto. Per Carolina, invece, Bridgewater chiude con 176 yds, una meta e un intercetto, con il gioco su corsa che tiene in piedi l’attacco (davvero sotto tono per via aerea) con 147 yds. Ko pensante per i Panthers in ottica Play-offs, ormai un miraggio, mentre i Falcons finalmente spezzano il tabù delle sconfitte subite dopo rimonte clamorose negli ultimi minuti del quarto quarto.

Nella AFC East i Buffalo Bills (6-2) piegano 24-21 i New England Patriots (2-5) dopo un match dominato dalle corse (190 yds per i Bills, 188 per i Pats) e si involano nella Division che, da oltre 10 anni, era dominata dalla squadra di coach Belichick. Sempre nella AFC, i Cleveland Browns (5-3) cadono 6-16 in casa contro i Las Vegas Raiders (4-3) che chiudono con appena 112 yds su lancio, ma ben 208 su corsa, con Jacobs da 128. I Cincinnati Bengals (2-5-1) piazzano la sorpresa di giornata e sgambettano 31-20 i Tennessee Titans (5-2) grazie a Burrow da 249 yds e 2 mete. Henry corre per 112 yds e una meta ma Tennessee ha troppo poco da Tannehill e la difesa concede di tutto ai rivali.

I Detroit Lions (3-4) perdono rovinosamente in casa 21-41 contro gli Indianapolis Colts (5-2) che dominano con Rivers da 262 yds e 3 td, mentre i Lions peccano sulle corse, chiuse con appena 19 yds totali, più 10 di Stafford (che lancia per 336 yds con 3 mete e un intercetto). Sempre nella NFC, ma East, passeggiata dei Philadelphia Eagles (3-4-1) che nel Sunday Night Match si sbarazzano 23-9 dei Dallas Cowboys (2-6) costretti a schierare DiNucci, il loro terzo QB. Gli Eagles si confermano in vetta alla Division e vedono ormai la quota .500. Infine i Denver Broncos (3-4) beffano 31-30 i Los Angeles Chargers (2-5) in un match della AFC West. L’ottava settimana della NFL 2020-2021 si concluderà con il Monday Night Match tra New York Giants (1-6) e Tampa Bay Buccaneers (5-2)

Squadre nella bye week: Arizona Cardinals, Washington Football Team, Jacksonville Jaguars e Houston Texans.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: NFL Daniel M. Silva / Shutterstock.com