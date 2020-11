Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2022: Italia ko contro la Danimarca, le azzurre puntano al roster delle migliori seconde

La Nazionale italiana di calcio femminile ha rimediato una sconfitta nell’ultimo match valido per le qualificazione agli Europei 2022 in Inghilterra. Le azzurre sono state sconfitte al “Castellani” di Empoli dalla Danimarca, che con questo successo si è guadagnata l’accesso diretto alla fase finale, essendo in vetta al raggruppamento con 27 punti e una differenza reti impressionante (48 gol fatti e solo 1 subito). Alla selezione di Milena Bertolini non resta che rafforzare il proprio secondo posto. Tenendo conto del vantaggio su Bosnia, Israele, Malta e Georgia, le azzurre sono già certe di essere ai play-off per giocarsi il pass, ma è chiaro che l’obiettivo sia un altro.

CLASSIFICA GRUPPO B

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. Danimarca 27 9 9 0 0 48 1 +47 2. Italia 21 8 7 0 1 25 5 +20 3. Bosnia ed Erzegovina 15 9 5 0 4 16 17 -1 4. Israele 7 8 2 1 5 10 16 -6 5. Malta 4 8 1 1 6 5 30 -25 6. Georgia 0 8 0 0 8 3 38 -35

Ricordiamo che le nove vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde (non contando i risultati contro la sesta classificata di ogni girone) si qualificano direttamente per la fase finale, mentre le sei restanti seconde classificate si giocano la partecipazione alla fase successiva nella fase dei play-off. Allo stato attuale delle cose, oltre all’Inghilterra (Paese ospitante), le formazioni già qualificate sono Olanda, Danimarca, Norvegia e Germania, mentre Russia, Italia, Francia, Austria, Svizzera e Belgio sono già certe di avere almeno un posto negli spareggi. Il target delle azzurre, chiaramente, è quello di rientrare nel roster delle migliori seconde e per far questo sarà opportuno ottenere punti nei prossimi due match del raggruppamento: il 1° dicembre in Danimarca e poi contro Israele in casa nel match che dovrà essere recuperato, dopo il rinvio per questioni legate al Covid-19 in terra israeliana.

Loading...

Loading...

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLE MIGLIORI SECONDE

Gr Squadra Pt G V N P GF GS DR H Belgio 18 7 6 0 1 33 5 +28 G Austria 16 6 5 1 0 21 0 +21 B Italia 15 6 5 0 1 18 5 +13 D Spagna 13 5 4 1 0 22 1 +21 F Islanda 13 6 4 1 1 21 4 +17 I Irlanda 13 7 4 1 2 10 7 +3 A Russia 12 6 4 0 2 11 5 +6 C Galles 11 7 3 2 2 13 4 +9 E Portogallo 10 4 3 1 0 6 1 +5

Bertolini spera, quindi, nelle prossime partite di poter contare su una rosa con meno defezioni rispetto a quella dell’ultimo match di Empoli. Le assenze di Alia Guagni e di Sara Gama in particolare si sono fatte sentire in termini di esperienza e di qualità. Da questo punto di vista si spera che anche la condizione fisica possa migliorare, visto che anche questo aspetto è parso deficitario nel confronto con le danesi. La necessità di fare punti richiede un innalzamento del livello che non può dipendere dalle lune di una Cristiana Girelli che, in partite nelle quali il ritmo è particolarmente sostenuto, fa più fatica a emergere, nonostante le sue indubbie qualità in termini realizzativi (8 gol nel raggruppamento).

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse