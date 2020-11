NFL 2020-2021 (10a settimana): Steelers ancora imbattuti, vincono Buccaneers, Packers, Rams, Colts e Cardinals con un miracolo

La decima settimana della NFL 2020-2021 scrive una pagina davvero importante della stagione, senza mezzi termini. Nella AFC prosegue il cammino perfetto dei Pittsburgh Steelers che stendono i Cincinnati Bengals, mentre cadono Baltimore Ravens e Buffalo Billes. Nella AFC South, pesantissima vittoria degli Indianapolis Colts in casa dei rivali Tennessee Titans. Nella NFC i Tampa Bay Buccaneers passano di forza sul campo dei Carolina Panthers, mentre i Green Bay Packers vincono soffrendo le pene dell’inferno contro i modestissimi Jacksonville Jaguars, ma ora sono soli in vetta alla NFC. Bene anche Los Angeles Rams (che piegano i rivali Seattle Seahawks) e gli Arizona Cardinals che vincono con una magia all’ultimo secondo del duo Murray-Hopkins. Andiamo, quindi a vedere, partita per partita, cos’è successo nella quarta settimana della NFL.

I MATCH DELLA DECIMA SETTIMANA DELLA NFL

Tennessee Titans (6-3) – Indianapolis Colts (6-3) 17-34: lo scontro in vetta alla AFC South emette un verdetto pesante: i Colts dominano a Nashville nel Thursday Night match sui due lati del campo e salgono in vetta alla Division. Si sapeva che sarebbe stato un duello tra due difese stellari, ma quella di Indy regala 60 minuti quasi impeccabili, limitando per quanto possibile Henry (103 yds) e Tannehill (147 su lancio) e piazzando anche due grandi giocate con lo Special Team che indirizzano il match. Tennessee, ad ogni modo, aveva sbloccato il punteggio nel primo quarto con la ricezione da 5 yds di Foreman, prima del field goal di Blankenship per il 7-3. Nel secondo quarto Gostkowski va a segno con un calcio dalle 50 yds per il 10-3, ma Rivers inizia a macinare gioco e lancia in meta per Hines per 13 yds ed è 10-10. I Titans rispondono con la corsa da una yard di Smith per il 17-10, ma l’attacco dei padroni di casa si ferma qui, senza mezzi termini. I Colts iniziano a dominare con entrambe le linee, facendo muro contro Henry, ed a gestire tempo e pallone, chiudendo la prima metà di gara con un altro field goal per il 13-17. Nel terzo quarto un pessimo punt di Daniel lascia il pallone a Indy da una ottima posizione di campo e Hines va subito a segno con una corsa da 2 yds per il 20-17. Passano pochi secondi ed i Titans fanno anche peggio, con un punt bloccato dai Colts e riportato in meta da Carrie per il 27-17. Tennessee sparisce dal campo, sbaglia un field goal in apertura di quarto quarto con Gostkowski e si concede a Indianapolis che gestisce la situazione nel migliore dei modi e chiude i conti con una corsa di Brisseta da 2 yds per il 34-17 conclusivo. A questo punto Rivers (308 yds e 1 td) e compagnia prendono la vetta della AFC South, che sarà rimessa in palio tra due settimane in casa propria, in una Division che sarà sul filo dell’equilibrio fino alla fine della regular season.

Loading...

Loading...

Carolina Panthers (3-7) – Tampa Bay Buccaneers (7-3) 23-46: Brady e company ci mettono due quarti a carburare, dopodiché asfaltano i Panthers in questo match interno alla NFC South. In avvio è Bridgewater a lanciare in meta per Thompson per il 7-0 dei padroni di casa. Tampa pareggia subito con Brady (341 yds totali e 3 td) che lancia per 5 yds in meta per Brate. Il primo quarto, però, si chiude con DJ Moore che riceve per 24 yds da Bridgewater ed è 14-7. Le squadre vanno al riposo sul 17-17 dopo un paio di field goal e la ricezione da td di Evans con Brady che inizia a devastare la secondaria di Carolina. Il secondo tempo è tutto dei Bucs. Succopp dalle 24 yds segna il 20-17 quindi Jones II va in meta con una corsa da record addirittura da 98 yds e il match si spacca letteralmente. Ancora due field goal di Succopp e una ricezione di Gronkowski scavano il solco definitivo. C’è anche tempo per un td su corsa di Brady e Tampa Bay vince e si porta sul 7-3 in una NFC South davvero vibrante nella quale il duello con i New Orleans Saints rimarrà vivo fino al termine della regular season.

Arizona Cardinals (6-3) – Buffalo Bills (7-3) 32-30: una partita sensazionale! I Bills vanno a segno a 34 secondi dalla fine con un drive incredibile e il lancio di Allen (giornata da 284 yds, 2 td e 2 int) per Diggs. Tutto sembra finito sul 30-26, ma Murray non ci sta e a tempo scaduto lancia una “Ave Maria” da 43 yards per Hopkins che, in tripla copertura, vola a ricevere il pallone della vittoria. Vittoria di capitale importanza per i Cardinals che ora fanno compagnia a Rams e Seahawks in vetta alla NFC West sui 6-3, mentre Buffalo perde una grande chance di tenere a distanza i Dolphins che ora sono in scia nella AFC East. Murray impressiona ancora con 245 yds, 1 td e 1 int ai quali aggiunge 61 yds e 2 mete su corsa. Non capitava dal 1950 che un QB arrivasse a questo punto della stagione con 10 mete su lancio e altrettante su corsa. Per i Bills, infine, amaro in bocca per aver sprecato un vantaggio di 23-9 nel terzo quarto, ma i Cardinals quest’anno non mollano davvero mai.

Los Angeles Rams (6-3) – Seattle Seahawks (6-3) 23-16: LA vince una gara con la difesa, questa è la notizia. Dopo un avvio scoppiettante per le due rivali nella NFC West (subito 10-7 per i californiani, quindi 17-13 all’intervallo) nel secondo tempo sono le difese a dominare. Seattle viene limitata a un field gol a match concluso, mentre fa la differenza la meta su corsa di Brown per i Rams nel terzo quarto per il 23-13. Buona prova di Goff che lancia 302 yds e non sbaglia nulla, mentre Wilson continua nel suo momento delicato con 2 intercetti e 15 incompleti. Nel finale di gara la difesa di LA lo zittisce con 6 sacks e un fumble provocato, e ora la Division è spettacolare, con 3 squadre a pari merito in vetta, e San Francisco che potrebbe decidere tutto piazzando uno sgambetto.

Pittsburgh Steelers (9-0) – Cincinnati Bengals (2-6-1) 36-10: gli Steelers proseguono nel loro migliore avvio della storia e si sbarazzano anche dei Bengals. Roethlisberger domina con 333 yds e 4 mete, mentre Cincy nulla può contro la terribile difesa dei gialloneri, che limita ogni loro attacco. Ottima prova di Johnson per Pittsburgh con 116 yds su ricezione e una meta, quindi Smith-Schuster ne aggiunge 77 con un td e Claypool conclude con 56 e 2 mete. Steelers in volo nella AFC North (3 gare di margine su Baltimore) e nella AFC in generale. Chi fermerà Big Ben e compagni?

Negli altri match i Green Bay Packers (7-2) vincono 24-20 contro i Jacksonville Jaguars (1-8) ma soffrono ben oltre il dovuto. Rodgers chiude con 325 yds, 2 mete e un intercetto, quindi Adams concede un fumble e la difesa un punt ritornato in meta. Nel finale i Packers smettono di farsi male da soli, si svegliano e chiudono la gara, volando nella NFC North sul 7-2. Rimanendo nella NFC, i New Orleans Saints (7-2) soffrono in avvio, quindi hanno la meglio dei San Francisco 49ers (4-6) per 27-23 nonostante Brees debba lasciare il campo per un problema fisico nell’intervallo. Ci pensa Kamara a vincere la partita con 2 td su corsa e uno su ricezione, con 83 yds aeree. I Saints rispondono a Brady.

Nella AFC i New England Patriots (4-5) stendono 23-17 i Baltimore Ravens (6-3) e si riscattano dopo diversi match sotto tono. Newton è impeccabile con 118 yds e una meta, ma è Harris con 121 yds su corsa a fare la differenza. Baltimore non gira in attacco e si affida alle invenzioni di Lamar Jackson. Ci prova, ma la squadra sembra essere svanita dopo il ko contro gli Steelers, che ora scappano nella AFC North. I Cleveland Browns (6-3) soffrono ma vincono (non accadeva da 13 anni) con il punteggio di 10-7 contro gli Houston Texans (2-7) con il gioco su corsa dominante: Chubb chiude con 126 yds e Hunt ne aggiunge 104. I Detroit Lions (4-5) vincono 30-27 contro il Washington Football Team (2-7) proprio all’ultimo secondo grazie ad un field goal dalle 59 yds di Prater, dopo che gli ospiti avevano rimontato uno svantaggio di 21 punti sospinti da Smith da 390 yds, per Detroit bene Stafford con 276 yds e 3 td. Scontro interno alla NFC East con i New York Giants (3-7) che sgambettano 27-17 i Philadelphia Eagles (3-5-1) in un match nel quale Jones lancia per 244 yds ed i Giants corrono per 151 yds totali. Gli Eagles sono pessimi in difesa e si sorreggono con le corse di Sanders (85 yds) e Scott (63 e una meta) ma questo ko risulta meritato e pesante. La NFC East non ha un padrone e, soprattutto, nessuna squadra vicina al .500 di vittorie.

Passando alla AFC West, i Las Vegas Raiders (6-3) dominano 37-12 contro i Denver Broncos (3-5), mentre i Miami Dolphins (6-3) non si fermano e vincono anche contro i Los Angeles Chargers (2-7) per 29-21 con Tagovailoa che si aggiudica il terzo match su tre della sua giovane carriera. La decima settimana della NFL si concluderà con il Monday Night match tra Chicago Bears (5-4) e Minnesota Vikings (3-5) Squadre nel Bye Week: Atlanta Falcons, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs e New York Jets.

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: NFL Daniel M. Silva / Shutterstock.com