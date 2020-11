NBA, nuovo grave infortunio per Klay Thompson: rottura del tendine d’Achille, stagione finita

Non giungono buone notizie per quanto riguarda i Golden State Warriors. Dopo aver dovuto saltare l’intera passata stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, Klay Thompson è chiamato a una nuova prova molto difficile per uno sportivo. Il forte giocatore americano, infatti, ha subito un nuovo infortunio alla gamba, stavolta quella destra.

Si temeva qualcosa di serio e le conferme purtroppo non hanno smentito le sensazioni iniziali. La diagnosi, infatti, non ha bisogno di interpretazioni: rottura del tendine d’Achille, secondo quanto riportato da ESPN e Yahoo Sports. Conseguenze importanti per Thompson, che quindi non potrà prendere parte all’intera annata 2020-2021. Il tre volte campione NBA si è procurato l’infortunio mentre si stava allenando a Los Angeles con altri giocatori della lega di basket più famosa del mondo (non con gli Warriors) quando ricadendo a terra ha sentito un forte dolore nella zona del polpaccio.

Un vera e propria tegola per la formazione di Golden State che non vedeva l’ora di riaverlo tra le proprie fila e sfruttare il suo talento per il bene della compagine. Il coach Steve Kerr si era così espresso a riguardo: “Anche solo averlo negli spogliatoi è stato fantastico, la sua presenza da sola ci ha dato una scossa di energia. I test sono andati bene: erano le prime prove dopo un infortunio al crociato e un anno e mezzo di assenza, quindi non mi aspettavo che fosse al top della forma, ma si è mosso bene ed è stato un primo passo“. Sfortunatamente, servirà ancora una volta lunga attesa.

Foto: LaPresse