NBA, i risultati della notte (15 novembre): gli Utah Jazz vincono in casa contro i Dallas Mavericks. Decisivi Collins e Clarkson, non basta Doncic

Gli Utah Jazz (3-8) rispettano il fattore campo battendo i Dallas Mavericks (5-7) col punteggio di 115-113 nell’unica partita disputata nella notte NBA. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa hanno cambiato decisamente marcia nel terzo quarto con un parziale interno di 38-21 che ha ribaltato la partita in proprio favore. Gli ospiti non hanno mollato la presa nella frazione decisiva riuscendo anche a rimettere tutto in discussione, salvo poi cedere sotto i colpi di John Collins e Jordan Clarkson decisivi per la vittoria di Utah.

Buon avvio di Dallas (2-5), con Utah che ricuce subito lo strappo e si porta avanti grazie ai liberi di John Collins (8-6). Luka Doncic scalda il braccio con due triple in fila seguito dal compagno Grimes (12-19), con George che prova a scuotere i compagni sempre dall’arco (17-24). Hardy appoggia per il +3 (25-28), con Jordan Clarkson che in penetrazione tiene i Jazz a -1 alla prima sirena (27-28).

Nel secondo quarto la sfida prosegue sul filo dell’equilibrio (31-32), con Utah che trova la forza di rimettere la freccia grazie alla bomba di Jordan Clarkson (34-32). Ancora Doncic accorcia per il -2 (38-36), con Filipowski che sale in cattedra con cinque punti in fila per il +7 (43-37). Thompson opera il sorpasso texano dalla distanza (45-47), con George che impatta nel punteggio poco dopo (50-50). Clarkson fa 2/2 in lunetta per il -1 (61-62), mentre il tap-in di Gafford vale il 61-64 con cui si va all’intervallo lungo.

La ripresa si apre nel segno di Luka Doncic, con l’asso sloveno che segna due canestri in fila (65-68) piazzando poi l’assist per la tripla di Klay Thompson del +6 (65-71). Ci pensano Markkanen e Sexton a suonare la carica per i Jazz, riportando la franchigia di casa avanti (75-73). Dallas accusa il colpo e si ritrova anche a -8 dopo il piazzato di Markkanen (81-73), ma ci pensa ancora Doncic a colmare il gap per il -3 (81-78). Utah risponde prontamente all’offensiva ospite e trova il margine in doppia cifra con Clarkson (88-78), aggiornando il massimo vantaggio a +14 dopo i due punti di Collins per il 99-85 dopo 36’ di gioco.

Nell’ultimo quarto i Mavericks tentano il tutto per tutto per riavvicinarsi ed impensierire gli avversari (101-04), con Jordan Clarkson che tiene i texani a distanza di sicurezza (106-96). Dallas non ci sta e trova le forze per rifarsi sotto con il reverse di Marshall del -3 (106-103), ma Clarkson penetra per il +5 (108-103). Ci pensano Doncic e Lively II a mettere nuovamente la freccia per i ‘Mavs’ (108-110) a meno di due minuti dalla sirena finale, con Clarkson che prima pareggia i conti (110-110) e poi fornisce l’assist a Collins per il nuovo vantaggio Utah (113-113). Finale al cardiopalma, con Klay Thompson che pareggia su assist di Doncic (113-113) prima che John Collins inchiodi con la schiacciata – su un errore in difesa proprio di Doncic – del 115-113 che consente ai Jazz di aggiudicarsi questa sfida.

John Collins si prende sicuramente il premio di MVP con 28 punti, insieme a Jordan Clarkson che ne mette 20 subentrando dalla panchina. 14 punti equamente divisi tra Kyle Filipowski e Keyonte George, mentre ai Mavericks non basta la tripla doppia sfiorata da Luka Doncic (37 punti, 7 rimbalzi e 9 assist) per far saltare il fattore campo insieme ai 17 punti di Klay Thompson.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Utah Jazz-Dallas Mavericks 115-113