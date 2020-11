NBA: le date della stagione 2020-2021 all’interno del memo sulle procedure legate al Covid-19

Le 30 franchigie NBA sanno con precisione quali saranno le date della nuova, strana stagione NBA 2020-2021, e in modo completo. Tutti i momenti chiave della nuova annata sono stati ricompresi nel memo di oltre 130 pagine che la lega ha inviato a tutti in materia di protezione e sicurezza sanitaria, complice il Covid-19 (a tal proposito, è stato chiarito che non è prevista una nuova sospensione della stagione per casi simili a quello di Rudy Gobert, la cui positività, nello scorso marzo, ha fatto sprangare tutte le porte in mezz’ora).

Com’è noto, la stagione prenderà il via il 22 dicembre, e avrà una pausa dal 5 al 10 marzo per un All Star Game del quale sono al momento ignoti tuttii dettagli, visto che non si terrà più a Indianapolis (la città, però, lo ospiterà nel 2024). La regular season, da 72 partite invece delle tradizionali 82, finirà il 16 maggio; dal 18 al 21, ove necessario, si terrà il tornei play-in, che riguarderà eventualmente solo le squadre dal settimo al decimo posto nelle rispettive conference. I playoff prenderanno il via il 22 maggio e termineranno il 22 luglio, eventualmente, con la settima gara delle NBA Finals.

Non c’è ancora una precisa calendarizzazione di tutte le partite, cosa che verrà posta in essere nei giorni a venire, e comunque prima dell’inizio delle gare di prestagione (11-19 dicembre). Sarà una programmazione rilasciata in due parti, con la seconda che verrà rivelata più avanti in modo tale da poter inserire eventuali gare spostate per i motivi più disparati.

