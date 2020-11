NBA, Draft 2020: questa notte le scelte via remoto nell’era Covid, Nico Mannion riporterà l’Italia nel primo giro?

Siamo arrivati al grande appuntamento del Draft NBA 2020. Questa notte, dalle ore 2.00 italiane, le franchigie della Lega di basket più famosa del mondo potranno scegliere i migliori prospetti del college e dalle Nazioni estere. Sarà, ovviamente, un evento completamente stravolto rispetto al solito. Il Covid-19 ha costretto il commissioner Adam Silver a cambiare i piani. Lo scenario del Draft NBA non sarà il Barclays Center di Brooklyn, New York, bensì tutto avverrà da remoto all’ESPN Headquarters di Bristol, nello stato del Connecticut. I giocatori, quindi, saranno comodamente sul divano di casa e attenderanno la chiamata in diretta tv.

Dato che la stagione della NBA si è conclusa solamente nel mese di ottobre (con la vittoria dei Los Angeles Lakers nelle Finals contro i Miami Heat) questo sarà il primo Draft, dal 1975 ad oggi, che non si terrà nel mese di giugno.

La prima scelta sarà effettuata dai Minnesota Timberwolves, che hanno vinto la Lottery, ma tutto sarà davvero impronosticabile nella notte italiana. In primo luogo non ci sarà una chiara prima scelta, a differenza della scorsa edizione, quando Zion Williamson venne preso dai New Orleans Pelicans come tutti si aspettavano. Ci troviamo, infatti, nel bel mezzo di una Free Agency davvero scoppiettante che, gioco forza, inciderà anche con le chiamate del Draft. I Golden State Warriors, per esempio, sembrano pronti a mettere in palio la propria seconda scelta, in un mercato che ha già accasato Chris Paul ai Phoenix Suns, mentre i Milwaukee Bucks hanno messo sotto contratto Bogdan Bogdanovic e Jrue Holiday nella speranza di non vedere fuggire il bi-MVP Giannis Antetokounmpo nella prossima off season. Le notizie della possibile diaspora dagli Houston Rockets di Russell Westbrook (direzione Washington Wizards per un possibile scambio con John Wall) e James Harden (che vuole a tutti i costi accasarsi ai Brooklyn Nets, saranno il convitato di pietra alla notte delle scelte.

Quali sono i nomi dei “papabili” alle prime posizioni della tabella? Il favorito sembra Lamelo Ball (PG, Illawarra Hawks, International), quindi Anthony Edwards (SG, Georgia, Freshman), James Wiseman (PF/C, Memphis, Freshman), Deni Avdija (SF/PF, Maccabi Tel Aviv, International), Onyeka Okongwu (PF/C,USC, Freshman), Obi Toppin (PF, Dayton, Sophomore) e Isaac Okoro (SG/SF, Auburn, Freshman). Per l’Italia tutta l’attenzione sarà su Nico Mannion (PG, Arizona, Freshman) che dovrebbe entrare senza problemi nel primo giro mentre Paul Eboua incrocia le dita per sbarcare a sua volta nella NBA.

IN TV – Il Draft NBA si potrà seguire su Sky che seguirà in diretta l’evento su Sky Sport NBA (206) e Sky Sport Uno (201) a partire dalle ore 2.00. In streaming si potrà vedere su NOW TV e SkyGO.

Foto: Lapresse