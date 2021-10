La creazione di una NBA europea è sempre stata un’idea, un’ipotesi, un progetto utopistico, ma dopo la “bomba” sgancia da Marca nella giornata di ieri, tutto questo sembra avvicinarsi alla realtà. Si fa sempre più consistente la voce di una relazione importante tra la lega americana e la FIBA, con l’obiettivo di una creazione di una competizione sotto la guida della stessa NBA.

Un progetto molto simile a quello già svolto in Africa dalla stessa NBA ed è anche il modo della FIBA di contrastare l’Eurolega, che continuano a farsi la guerra tra loro ormai da numerose stagioni. Quest’ultima è in grande crisi e anche alcuni club con licenza pluriennale hanno mostrato ampia insoddisfazione, criticando aspramente le decisioni prese da Jordi Bartomeu, CEO di Euroleague.

Dopo la notizia fatta trapelare da Marca, la stessa NBA ha diramato un comunicato, dove in pratica conferma l’esclusiva del quotidiano spagnolo: “La NBA ha una lunga relazione con la FIBA ​​per far crescere il basket in tutto il mondo attraverso iniziative come Basketball Without Borders e Basketball Africa League. Abbiamo anche giocato diverse partite di preseason contro squadre di Eurolega nel corso degli anni. Vista la nostra continua collaborazione con entrambe le parti interessate, siamo stati recentemente invitati a partecipare a discussioni su come possiamo lavorare insieme per far crescere il basket in Europa. Non vediamo l’ora di partecipare a ulteriori conversazioni in futuro”.

Credit Ciamillo