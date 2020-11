NBA, Draft 2020: Nico Mannion scelto dai Golden State Warriors con la 48, Anthony Edwards prima scelta assoluta

Il Draft NBA 2020 è ufficialmente andato in archivio nella notte italiana segnando di fatto il primo atto ufficiale della nuova stagione 2020-2021 del basket oltreoceano. C’era grande attesa in chiave azzurra per capire il destino di Nico Mannion, 19enne figlio d’arte che ha già esordito con la Nazionale italiana, il quale ha dovuto aspettare più del previsto prima di essere scelto dai Golden State Warriors con la numero 48, oltre la metà del secondo giro. Il prodotto di Arizona potrebbe però trovare spazio nella Baia, alla luce del nuovo infortunio rimediato da Klay Thompson.

Quest’ultimo potrebbe infatti restare fuori ancora a lungo per una possibile lesione al tendine d’Achille, ma saranno necessari chiaramente degli esami per stabilire l’entità del nuovo infortunio. Mannion disputerà dunque la sua stagione da rookie negli Warriors, la stessa franchigia che nel 1983 selezionò al Draft suo padre Pace. Niente da fare invece per Paul Eboua, cresciuto nella Stella Azzurra Roma e reduce da un’ottima stagione in Serie A a Pesaro, che non è stato scelto e quindi dovrà cercare adesso un contratto per il training camp.

Nessuna sorpresa di rilievo per quanto riguarda le prime tre scelte: Anthony Edwards è stato chiamato alla 1 dai Minnesota Timberwolves, con James Wiseman scelto alla 2 dai Warriors e con gli Charlotte Hornets che hanno selezionato Lamelo Ball alla numero 3. Da segnalare anche il talentuoso 19enne playmaker francese Killian Hayes, che entra in NBA con la settima scelta del primo giro grazie ai Detroit Pistons.

