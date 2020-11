NBA 2020-2021, infortunio alla gamba per Klay Thompson

Poco prima del draft NBA che si è tenuto qualche ora fa, sono arrivate notizie bruttissime per i Golden State Warriors. Klay Thompson, il quale ha saltato tutta l’ultima stagione a causa della rottura del crociato rimediata alle Finals 2019, si è infortunato alla gamba mentre si stava allenando in vista dell’annata che sta per cominciare. La guardia del sodalizio californiano, stante quanto riporta Shams Charania, si sta ora sottoponendo a dei test per capire l’entità del problema.

Dalle prime indiscrezioni di Charania sembra che l’infortunio riguardi il tallone. Chris Hayes di Yahoo!, a sua volta, comunica che la paura di Golden State è che Thompson abbia subito un grave infortunio al tendine d’Achille. Il rischio è che Klay debba restare fuori ancora a lungo e i Warriors, in tal caso, dovranno rivedere i loro obiettivi per la stagione.

I californiani, dopo un’annata pessima che ha messo fine al miglior lustro della loro storia (cinque finali consecutive tra il 2015 e il 2019 e tre titoli NBA vinti), speravano finalmente di tornare competitivi grazie al ritorno in campo degli Splash Brothers Steph Curry e Klay Thompson, ambedue rallentati dagli infortuni nel passato recente. Tuttavia, senza Klay i Warriors difficilmente potranno competere per qualcosa di più di un primo turno ai playoff.

