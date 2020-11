Nations League 2021, l’Italia vola in Bosnia. Una vittoria per la Final Four

Ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2021 per decidere le partecipanti alla Final Four del prossimo ottobre. Ancora tutto da decidere in tre dei quattro raggruppamenti, per capire chi farà compagnia alla Francia campione del mondo. Tra le squadre in lizza per la fase finale della competizione c’è anche l’Italia, che ha la facoltà di decidere il proprio destino nella partita contro la Bosnia ed Erzegovina, già confinata all’ultimo posto del gruppo 1.

Gli azzurri, guidati ancora una volta da Alberico Evani a causa della positività del commissario tecnico Roberto Mancini, scenderanno allo stadio Grbavica di Sarajevo con l’intento di proseguire la striscia di 21 partite senza sconfitte iniziata con la nuova gestione in panchina. Nella convincente vittoria contro la Polonia l’Italia ha confermato le ottime sensazioni degli ultimi mesi e non ha risentito delle assenze causa Covid-19 ed infortuni. La coppia centrale Acerbi-Bastoni è apparsa in enorme sintonia, il Florenzi delle ultime settimane è un sicuro pretendente alla titolarità sulla fascia destra, mentre la brillantezza di Insigne ha regalato quella scintilla in più in fase offensiva mancata contro l’Olanda e nella sfida d’andata con i polacchi. Ma il reparto più in forma ad oggi è il centrocampo: il trittico Jorginho-Barella-Locatelli ha avuto in mano il pallino del gioco per tutti e 90 i minuti, incastrando perfettamente le caratteristiche degli interpreti.

Loading...

Loading...

La Bosnia arriva al match di domani sera senza nulla da chiedere, già sicura della retrocessione in League 2 in virtù dell’ultimo posto nel girone ufficializzato dopo il ko senza appello al cospetto dell’Olanda. La selezione di Dusan Bajevic ha comunque provato a vendere cara la pelle nella gara di domenica nell’Amsterdam ArenA, pagando tra le altre cose l’assenza di Edin Dzeko, che ha declinato la convocazione a causa del Covid-19. I bosniaci si affideranno dunque al talento di Miralem Pjanic in mezzo al campo, coadiuvato dagli ‘italiani’ Rade Krunic ed Amer Gojak.

L’Italia ha molteplici chance per accedere alla Final Four. Ovviamente una vittoria eviterebbe qualsiasi calcolo, ma Insigne e compagni potrebbero cavarsela anche con altri risultati. Se domani sera a Sarajevo dovesse arrivare un pareggio, basterebbe una non-vittoria dell’Olanda in casa della Polonia per essere tra le migliori quattro della competizione; in caso di una sconfitta ci sarebbe necessario bisogno del pareggio nell’altra sfida del girone. Gli azzurri però, nella gestione Mancini, hanno sempre fatto bene quando contava e sanno che, sedendosi al tavolo delle grandi della Nations League, avranno la possibilità di organizzare la fase finale della competizione. L’occasione importante è a portata di mano, ora bisogna soltanto afferrarla, per lanciare un bel segnale in vista degli Europei della prossima estate.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse