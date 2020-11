Nations League 2021: le qualificate per la Final Four. L’Italia sfiderà Francia, Spagna e Belgio

Italia, Francia, Spagna, Belgio sono le quattro squadre qualificate alla Final Four della Nations League 2020-2021 di calcio. Queste quattro Nazionali sono riuscite a imporsi nei rispettivi gironi preliminari e hanno dunque staccato il biglietto per gli atti conclusivi di questa competizione organizzata dalla UEFA, giunta alla sua seconda edizione dopo quella vinta dal Portogallo. L’Italia si è imposta nel proprio girone riuscendo ad avere la meglio su Olanda, Polonia e Bosnia Erzegovina. La Francia ha avuto la meglio nel proprio gruppo, spegnengo le velleità di riconferma da parte del Portogallo di Cristiano Ronaldo. La Spagna ha raggiunto l’obiettivo grazie al roboante 6-0 rifilato alla Germania nello scontro diretto decisivo all’ultima giornata. Il Belgio ha invece regolato la Danimarca dopo una bella battaglia.

La Final Four della Nations League 2021 si disputerà in Italia: semifinali il 6-7 ottobre, finali il 10 ottobre. Saranno lo Stadio San Siro di Milano e l’Allianz Stadium di Torino a catalizzare tutti gli appassionati del grande calcio internazionale. A inizio autunno del prossimo anno, dopo un’estate caratterizzata dagli Europei, ci sarà spazio per le battute conclusive di questa competizione e per l’assegnazione di un trofeo diventato rapidamente molto ambito dalle varie Nazionali. L’Italia, in striscia positiva da 22 partite, ha tutte le carte in regola per poter puntare a un risultato di rilievo contro due rivali storiche come possono essere i Galletti transalpini e le Furie Rosse iberiche.

Italia, Francia, Spagna, Belgio si fronteggeranno prima nelle due semifinali, il cui accoppiamento verrà definito attraverso un sorteggio nei prossimi mesi. Le due vincitrici dello scontro diretto a eliminazione diretta (partita secca) si sfideranno poi nella decisiva Finale della Nations League 2020-2021 di calcio, con l’obiettivo di succedere al Portogallo nell’albo d’oro della competizione. Di seguito tutte le squadre qualificate alla Final Four della Nations League 2021 di calcio, le date e il programma.

Italia (vincitrice gruppo A1)

Belgio (vincitrice gruppo B1)

Francia (vincitrice gruppo C1)

Spagna (vincitrice gruppo D1)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021:

Orario da definire (prima serata) Semifinale 1

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021:

Orario da definire (prima serata) Semifinale 2

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021:

Orario da definire (prima serata) Finale Nations League 2021

