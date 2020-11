Nations League 2021: la Final Four si giocherà in Italia! Milano e Torino protagoniste a ottobre, azzurri presenti

La Final Four della Nations League 2021 di calcio si giocherà in Italia. Sarà il nostro Paese a ospitare gli atti conclusivi di questa competizione organizzata dalla UEFA, giunta alla sua seconda edizione dopo quella conquistata dal Portogallo all’esordio. L’appuntamento è già fissato in calendario: semifinali il 6-7 ottobre, finale il 10 ottobre. Saranno lo Stadio San Siro di Milano e l’Allianz Stadium di Torino a essere teatro dei quattro incontri prefissati (è prevista anche la finalina per il terzo posto), con la speranza che i due impianti possono essere affollati dal pubblico dopo l’emergenza sanitaria che ci sta colpendo.

All’evento parteciperanno ovviamente quattro squadre: Italia, Francia, Spagna, Belgio. La nostra Nazionale ha conquistato il primo posto nel gruppo A1 riuscendo ad avere la meglio su Olanda, Polonia, Bosnia Erzegovina e ha così guadagnato il diritto di organizzare la Final Four. I Galletti transalpini si sono imposti nel raggruppamento che comprendeva anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre le Furie Rosse iberiche hanno liquidato la Germania grazie anche al roboante 6-0 rifilato nello scontro diretto conclusivo. I Red Devils belgi hanno chiusi i conti in loro favore in un gruppo ostico con Danimarca e Inghilterra.

Gli accoppiamenti per le due semifinali verranno sorteggiati nelle prossime settimane, si tratta di scontri diretti da dentro o fuori in incontro secco (in caso di parità si procederà con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore). Le due vincitrici si incroceranno poi nella Finale della Nations League 2020-2021 di calcio, le due perdenti si contenderanno il terzo posto. Di seguito dove si giocherà la Final Four della Nations League 2021 di calcio, le squadre qualificate, il calendario le date e il programma.

DOVE SI GIOCA LA FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE 2021?

La Final Four della Nations League 2020-2021 di calcio si giocherà in Italia. Le due città di riferimento saranno Milano e Torino.

SQUADRE QUALIFICATE ALLA FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE 2021 DI CALCIO:

Italia (vincitrice gruppo A1)

Belgio (vincitrice gruppo B1)

Francia (vincitrice gruppo C1)

Spagna (vincitrice gruppo D1)

CALENDARIO FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021:

Orario da definire (prima serata) Semifinale 1

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021:

Orario da definire (prima serata) Semifinale 2

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021:

Orario da definire (prima serata) Finale Nations League 2021

Foto: Lapresse