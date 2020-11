NASCAR Cup Series, Chase Elliott trionfa a Martinsville. Kevin Harvick eliminato dai Playoffs!

Chase Elliott trionfa vince a Martinsville ed accede direttamente alla finale della NASCAR Cup Series 2020. La quarta vittoria in questo 2020, la prima in Virginia all’interno di questo magico short-track, permette al #9 di casa Chevrolet di accedere per alla finale di Phoenix, evento in cui non ci sarà il campione della regular season Kevin Harvick.

I 500 giri di Martinsville sono iniziati con una bellissima lotta tra Martin Truex Jr #19 (Gibbs) e Chase Elliott #9 (Hendrick). I due, alla caccia di un posto per il ‘Championship 4’ sono stati raggiunti da Denny Hamlin #11 (Gibbs) che, negli ultimi giri della Stage ha approfittato delle gomme più fresche per beffare i rivali.

Il primo colpo di scena dell’evento è arrivato a metà della seconda Stage. Kevin Harvick #4 (Haas), dominatore di questa stagione, accusava una foratura alla posteriore sinistra, un problema che gli ha fatto perdere ben due giri. Il secondo segmento della competizione odierna ha visto Chase Elliott primeggiare davanti a Martin Truex Jr #19 (Gibbs) e Hamlin.

La Final Stage si è aperta con il tentativo di Harvick di recuperare i due giri di ritardo dal leader. Nel frattempo si accendeva la lotta per il successo con Truex Jr che provava in tutti i modi di beffare il #9 di casa Hendrick. Quest’ultimo, dopo aver perso due posti ai box ed aver rischiato una sanzione, ha iniziato un inseguimento a Joey Logano #22 (Penske) ed a Ryan Blaney #12 (Penske).

Gli ultimi 50 giri sono stati incredibili con una lotta a tre per i Playoffs. Elliott, costretto a vincere per accedere alla finale di settimana prossima, ha preso il comando, mentre dietro si apriva la sfida per evitare l’eliminazione. Brad Keselowski #2 (Penske), Hamlin ed Harvick si sono contesi la finale fino all’ultima curva.

Elliott ha tagliato il traguardo per primo, mentre nelle retrovie il #4 del gruppo ha tentato un disperato assalto ai Playoffs, finito con un testacoda a pochi metri dalla bandiera a scacchi. Con il risultato della competizione odierna, Elliott raggiunge Logano nel decider di Phoenix insieme a Denny Hamlin ed a Brad Keselowski. Non ci sarà dunque Harvick, eliminato dopo aver dominato il campionato con nove affermazioni in 35 prove.

Appuntamento a settimana prossima per la finalissima della NASCAR Cup Series 2020.

Foto: LaPresse