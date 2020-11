NASCAR Cup Series, Chase Elliott è il nuovo campione!

Chase Elliott vince al Phoenix Raceway (Arizona) e si laurea campione della NASCAR Cup Series 2020! Il 23enne georgiano, alla prima apparizione nella finale della serie, conquista il titolo grazie all’undicesima affermazione in carriera, la quinta in stagione. Con il successo odierno, Chase eguaglia il padre Bill, campione nel 1988.

Il Championship 4 si è aperto con un dominio da parte di Joey Logano. Il campione 2018 della serie ha controllato l’intera Stage, vinta per pochi decimi su Denny Hamlin. Quest’ultimo, alfiere #11 del Gibbs Racing, ha cercato nel finale di riprendere il rivale di casa Penske, una missione non riuscita.

Logano, a segno in primavera in quel di Phoenix, ha iniziato alla grande anche il secondo segmento del Championship 4. Il portacolori di Penske si è trovato nei passaggi successivi a subire il ritorno ed il sorpasso di Chase Elliott. Il #9 dell’Hendrick Motorsport, scattato ultimo per un’irregolarità sulla vettura, ha risalito il gruppo ed ha preso il comando su Logano ed Hamlin.

Il finale della Stage 2 è stato più che mai entusiasmante con Brad Keselowski ed Elliott che hanno dato vita ad una bellissima lotta. Il #2 di Penske ha beffato all’ultima curva la Camaro #9 ed è riuscito ad imporsi nella seconda frazione.

Gli ultimi 100 giri del campionato sono stati ad appannaggio di Elliott. Logano ed il Team Penske hanno cercato di impensierire il campione 2014 della NASCAR Xfinity Series che, dopo aver perso il comando per qualche giro dopo l’ultima sosta, ha ripreso le redini della corsa e non ha più ceduto il primo posto.

Secondo posto finale per Keselowski, bravo nel finale a beffare il compagno di box Logano. Denny Hamlin completa al quarto posto davanti a Jimmie Johnson. Il sette volte campione della serie chiude in bellezza 20 anni di onorata carriera nella seguitissima serie a stelle e strisce.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES A PHOENIX

Chase Elliott (Chevrolet) Brad Keselowski (Ford) Joey Logano (Ford) Denny Hamlin (Toyota) Jimmie Johnson (Chevrolet)

Foto: LaPresse