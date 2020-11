Napoli-Milan 1-3, Serie A: i rossoneri espugnano il San Paolo con la doppietta di Ibrahimovic. In testa al campionato

Il Milan ha sconfitto il Napoli per 3-1 nel big match dell’ottava giornata della Serie A di calcio. I rossoneri si sono imposti al San Paolo, hanno ripreso la propria marcia dopo il pareggio casalingo contro il Verona che aveva anticipato la sosta per le Nazionali, e si confermano in testa alla classifica generale con due punti di vantaggio sul Sassuolo e tre lunghezze di margine sulla Roma. I partenopei dell’ex Rino Gattuso scivolano in sesta posizione distaccati di 6 lunghezze dalla vetta, superati da Juventus (a -4 dal Milan) e da Inter (a -5 dal primo posto). A decidere la contesa è stata una strepitosa doppietta di Zlatan Ibrahimovic, sempre più decisivo per questo Milan che può concretamente battagliare per la conquista dello scudetto. In pieno recupero è stato Hauge a firmare il 3-1, dopo che Mertens aveva accorciato le distanze.

Rino Gattuso si affida al 4-2-3-1 con Mertens unica punta supportato da Insigne, Politano e Lozano. Bakayoko e Ruiz davanti alla difesa, composta da Mario Rui e Di Lorenzo sugli esterni, Koulibaly e Manolas i centrali davanti al portiere Meret. Danile Bonera, in panchina al posto di Stefano Pioli (risultato positivo al Covid-19), replica con un modulo speculare: Zlatan Ibrahimovic unica punta, alle sue spalle agiscono Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Kessie e Bennacer a gestire il centrocampo; Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, Kjaer e Romagnoli davanti a Donnarumma.

Nella prima metà della frazione d’apertura le due squadre si studiano, ma al 20′ Zlatan Ibrahimovic sblocca il risultato con una magia: cross di Hernandez dalla sinistra, lo svedese brucia Koulibaly e con un bellissimo colpo di testa riesce a a battere Meret. Il Napoli prova a reagire e crea due occasioni clamorose: prima Donnarumma si immola su Mertens, poi Di Lorenzo colpisce la traversa da due passi. I partenopei producono tanto gioco, ma non trovano la vita della rete e non agguantano un pareggio che sarebbe meritato per quanto visto in campo.

Nella ripresa i padroni di casa sono baldanzosi, ma a spegnere il Napoli è ancora Ibrahimovic al 55′: Rebic riparte sulla sinistra, crossa sul secondo palo, Koulibaly e Mario Rui non son ben piazzati e così Zlatan raddoppia con grande facilità. Al 63′, però, i partenopei riescono a riaprire la partita: Zielinski per Mario Rui, cross basso e Mertens calcia in rete col destro. Il Napoli va in forcing per cercare il pareggio, ma al 66′ l’ex Bakayoko stende Hernandez e viene espulso (somma di cartellini gialli): il Napoli resta in 10 uomini. I partenopei giocano allora col 4-3-2, col subentrato Petagna (per Politano) ad affiancare Mertens. Al 79′ Ibrahimovic si tocca il bicipite femorale e viene sostituito da Colombo. I rossoneri tengono in campo con la superiorità numerica e al 95′ Hauge cala il tris.

Foto: Lapresse