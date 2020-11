Motomondiale, GP Europa 2020: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Dopo una settimana di pausa, il Motomondiale si appresta a disputare le ultime tre competizioni del 2020. Con ancora negli occhi le emozioni della doppia prova al MotorLand Aragon, i protagonisti delle due ruote scendono in pista a Valencia.

Nel tracciato dedicato a Riccardo Tormo tutto è pronto per il GP d’Europa, prima tappa dell’ultimo doubleheader dell’anno. Ricordiamo infatti che, per la terza volta in questo particolare 2020, si terranno due competizioni consecutive all’interno del medesimo impianto.

Alla vigilia delle prove spagnole e dell’epilogo inedito di Portimao (Portogallo), Joan Mir guida il Mondiale. L’iberico di casa Suzuki ha strappato due podi in Aragona, un risultato che gli ha permesso di conquistare la leadership della classifica con 137 punti.

Al secondo posto troviamo il francese Fabio Quartararo (Yamaha) con 14 lunghezze di ritardo. Maverick Viñales (Yamaha) insegue ed il nostro Franco Morbidelli (Yamaha) sono i principali inseguitori, rispettivamente con 118 e 112 punti raccolti.

Il Gran Premio d’Europa 2020 sarà trasmesso in diretta Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN. NowTv e SkyGo vi proporranno il live streaming, mentre TV8 (canale 121 di Sky ed 8 del digitale terrestre) si limiterà a diffondere le differite delle qualifiche e delle gare di domenica. OA Sport seguirà l’intera manifestazione con la diretta testuale.

PROGRAMMA GP EUROPA MOTOGP 2020

La programmazione di SKY Sport MotoGP (canale 208)

Venerdi 06 novembre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 07 novembre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 08 novembre

Ore 8.40-9.00, Moto 3, Warm Up, diretta

Ore 9.10-9.30, Moto 2, Warm Up, diretta

Ore 9.40-10.00, Moto GP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

La programmazione di TV8 (da confermare)

Sabato 07 novembre

Ore 16.30, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 8 novembre

Ore 17.25, Moto 3, Gara, differita

Ore 18.45, Moto 2, Gara, differita

Ore 20.25, Moto GP, Gara, differita

DOVE SEGUIRE IL GP EUROPA MOTOGP 2020

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN

Diretta streaming su NowTV e SkyGO

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse