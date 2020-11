Motomondiale, GasGas debutterà nel 2021: la scuderia spagnola esordirà in Moto3 col Team Aspar

GasGas è pronta per fare il proprio debutto nel Motomondiale. La scuderia spagnola, storicamente legata all’universo del cross e del rally, farà il proprio esordio nel 2021, quando fornirà due RC 250 GP al Team Aspar in Moto3. La casa iberica affiancherà così le già presenti Honda, KTM, Husqvarna nella cilindrata più piccola delle due ruote. Contestualmente sono stati nominati i piloti della squadra, ovvero gli spagnoli Sergio Garcia e Izan Guevara.

Jorge Martinez, numero uno del team, ha dichiarato: ““È un passo importante per il team, fieramente spagnolo. Siamo lieti quindi di essere i primi a lavorare con un marchio dalle forti radici iberiche, per portarlo al massimo livello e per la prima volta nelle corse su strada”. All’attuale Mondiale Moto3 è in testa lo spagnolo Albert Arenas con 8 punti di vantaggio sul giapponese Ai Ogura e 11 sul nostro Tony Arbolino quando manca soltanto il GP del Portogallo al termine di questa stagione.

Loading...

Loading...

Pit Beirer, direttore motorsport di GasGas, ha aggiunto: “Siamo davvero entusiasti di accogliere Gasgas Motorcycles nelle corse su strada internazionali e crediamo fermamente che rafforzerà il marchio e lo aprirà a un pubblico mondiale. Non c’è posto migliore del Campionato del Mondo Moto3, poiché la categoria rappresenta il primo passo nella scala della MotoGP ed è il banco di prova perfetto per selezionare e coltivare nuovi talenti. Il team Aspar ha grande successo, gestirà il marchio e non vediamo l’ora di vedere le nostre moto GasGas in pista nel 2021″.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse