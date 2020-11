Motomondiale 2021, pubblicata l’entry-list provvisoria. Lorenzo Savadori in MotoGP con Aprilia, lo Sky Racing Team VR46 lascia la Moto3

Si va verso una definizione sempre più precisa delle griglie di partenza delle tre categorie del Motomondiale. Calato il sipario sul 2020, purtroppo condizionato dalla pandemia globale, si volge lo sguardo a quel che sarà e sul sito ufficiale (motogp.com) sono state comunicate le entry-list provvisorie delle tre classi dell’anno venturo.

Nella classe regina l’unico nodo da sciogliere riguarda chi sarà il compagno di squadra nel box Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró. Al momento, il centauro citato è Lorenzo Savadori, tester della Casa di Noale, che si è cimentato anche nelle ultime uscite in top-class. Nella media cilindrata i giochi sono fatti nella maggior parte dei casi. Le ufficialità che mancano riguardano l’EG 0,0 Marc VDS, ma non ci dovrebbero essere stravolgimenti rispetto al roster presentato quest’anno.

Cambiano un po’ di cose per la Moto3, dove i nomi sono tutti ufficiali, con la conferma che Estrella Galicia 0,0 e lo Sky Racing Team VR46 lasceranno la categoria, mentre vi sarà l’arrivo l’arrivo di GasGas con Aspar Team. Una decisione, quella della squadra gestita dal gruppo di Valentino Rossi, di concentrare le proprie energie in Moto2 e poi successivamente in MotoGP. Questo potrebbe avere dei riflessi negativi sulla presenza italiana nella classe leggera in termini di competitività.

L’ENTRY-LIST PROVVISORIA DEL MOTOMONDIALE 2021

MOTOGP

Ducati Team: Jack Miller-Francesco Bagnaia

Pramac Racing: Johann Zarco-Jorge Martín

Avintia Racing: Luca Marini–Enea Bastianini

Repsol Honda Team: Marc Márquez-Pol Espargaró

LCR Honda Team: Alex Márquez-Takaaki Nakagami

Monster Energy Yamaha: Maverick Viñales-Fabio Quartararo

Petronas SRT: Franco Morbidelli-Valentino Rossi

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins-Joan Mir

Red Bull KTM Factory: Brad Binder-Miguel Oliveira

(Red Bull) KTM Tech3: Danilo Petrucci-Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Aleix Espargaró-Lorenzo Savadori

MOTO2

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge-Jake Dixon

Red Bull KTM Ajo: Remy Gardner-Raúl Fernández

Intact GP: Tony Arbolino-Marcel Schrötter

SAG Team: Thomas Lüthi-Kasma Daniel Kasmayudin

American Racing Team: Marcos Ramírez-Cameron Beaubier

Italtrans Racing Team: Lorenzo Dalla Porta-Joe Roberts

Pons Racing: Hector Garzó-Stefano Manzi

Gresini Racing: Nicolò Bulega-Fabio Di Giannantonio

Aspar Team: Aron Canet-Albert Arenas

MV Agusta Forward: Lorenzo Baldassarri-Simone Corsi

NTS RW Racing GP: Barry Baltus-Hafizh Syahrin

Sky Racing Team VR46: Marco Bezzecchi-Celestino Vietti

Honda Team Asia: Ai Ogura–Somkiat Chantra

Speed Up Racing: Jorge Navarro-Yari Montella

EG 0,0 Marc VDS: Sam Lowes-Augusto Fernández

MOTO3

Leopard Racing: Dennis Foggia-Xavi Artigas

PrüstelGP: Jason Dupasquier-Ryusei Yamanaka

Red Bull KTM Ajo: Jaume Masiá-Pedro Acosta

(Red Bull) KTM Tech3: Ayumu Sasaki-Deniz Öncü

Gresini Racing: Jeremy Alcoba-Gabriel Rodrigo

Petronas Sprinta Racing: Darryn Binder-John McPhee

Snipers Team: Filip Salač-Andrea Migno

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay-Niccolò Antonelli

SIC58 Squadra Corse: Tatsuki Suzuki-Lorenzo Fellon

CIP – Green Power: Kaito Toba-Maximilian Kofler

Max Racing Team: Romano Fenati-Alonso López

Aspar Team: Sergio García-Izan Guevara

BOE Skull Rider Facile Energy: Riccardo Rossi-Stefano Nepa

Honda Team Asia: Yuki Kunii-Andi Farid Izdihar

giandomenico.tiseo@oasport.it

