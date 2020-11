MotoGP, Valentino Rossi: “Yamaha è stata la squadra della mia vita. Oggi ho avuto un buon passo”

Valentino Rossi ha concluso al dodicesimo posto la sua ultima gara con il Team Factory Yamaha nell’atto conclusivo del Mondiale 2020 di MotoGP. Una gara condizionata dalle qualifiche molto negative, visto che Valentino ha messo in mostra un passo più che discreto in gara. Tuttavia, su una pista come Portimao (Portogallo) dove superare non è facilissimo, il “Dottore” si è dovuto accontentare di qualche punto, facendo calare il sipario sulla sua esperienza nella squadra ufficiale di Iwata.

“E’ stato un weekend difficile, abbiamo fatto un po’ fatica da venerdì, ho cercato di mettercela tutta domenica, ci voleva una gara dignitosa per salutare il team e gli amici, alcuni vengono con me altri no, è stato bello. E’ stato un po’ come un bel film, c’è stato il primo tempo e il secondo tempo, sono stati entrambi molto belli e intensi, è stata la parte della mia carriera e una molto importante della mia vita“, le sue parole ai microfoni di Sky Sport, aggiungendo: “Ho corso per tanti team, questo è stato il team della mia vita. E’ stato bello salutare tutti, abbracciarsi forte, ci sono stati momenti brutti ma soprattutto tantissimi belli, è stato figo“.

Loading...

Loading...

Valutando la prova in corsa, la valutazione è con il segno “+”: “In gara sono partito dietro e male, non ho mai avuto la strada libera, poi si faceva molta fatica a passare“. Pensando, poi, a quel che sarà con la Yamaha Petronas nel 2021, al fianco di Franco Morbidelli, Valentino ha dichiarato: “Si sta parlando del film tra me la Yamaha ufficiale, quello della mia carriera è un altro, sta per finire il primo ma ce n’è ancora un altro“.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse