MotoGP, Valentino Rossi negativo al secondo tampone: il Dottore correrà a Valencia! Avvicinamento travagliato

Valentino Rossi è risultato negativo al secondo tampone, come ha confermato ufficialmente la Yamaha. Il Dottore potrà così correre regolarmente il GP di Valencia 2020, penultima tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. L’avvicinamento del centauro di Tavullia a questo appuntamento spagnolo è stato particolarmente travagliato: martedì era risultato positivo al Covid-19, dopo che era risultato guarito alla vigilia del GP d’Europa corso nell’ultimo fine settimana; poi ieri era nuovamente negativo ed era così partito per Valencia, dove è stato raggiunto dalla notizia di una nuova negatività.

Valentino Rossi è guarito dal Coronavirus (l’esito del tampone di martedì era un probabile falso positivo) e potrà così scendere in pista in terra iberica, con l’obiettivo di riscattare l’amaro ritiro di domenica dovuto alla rottura del motore. Il 41enne sarà in sella alla moto della scuderia di Iwata, con la speranza di conquistare un risultato positivo in una stagione tormentata dall’emergenza sanitaria. Il nove volte Campione del Mondo affiancherà Maverick Vinales in un appuntamento che potrebbe incoronare Joan Mir come Campione del Mondo, visto che l’alfiere della Suzuki ha 37 punti di vantaggio sul francese Fabio Quartararo.

Foto: Lapresse