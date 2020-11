MotoGP, Valentino Rossi e gli esiti contrastanti al tampone: attesa per il terzo test, il Dottore viaggia verso Valencia

Sono ore concitate per Valentino Rossi. Il Dottore è infatti risultato positivo al tampone effettuato martedì in Italia. Nelle successive 24 ore, però, il centauro di Tavullia si è sottoposto a un nuovo controllo ed è risultato negativo al Covid-19. Come riporta Sky, il nove volte Campione del Mondo ha effettuatto un terzo test nella giornata odierna, rispettando il protocollo che prevede una pausa di 24 ore tra due tamponi con esito contrastante.

L’alfiere della Yamaha sta ora raggiungendo Valencia, dove nel weekend si disputerà il GP di Valencia 2020, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Valentino Rossi resterà in isolamento nella località spagnola, fino al referto del terzo tampone, atteso per la serata odierna. La speranza è che ovviamente risulti negativo e che riesca a scendere in pista sul circuito Ricardo Tormo ed essere protagonista, dopo che settimana scorsa si era dovuto ritirare a causa della rottura del motore.

Negli ultimi minuti si era parlato di una positività di Valentino Rossi, ma ora sono emersi i dettagli appena riportati da Sky. Contestualmente è stata smentita la notizia del richiamo di Garrett Gerloff da parte della scuderia di Iwata. Lo statunitense aveva già sostituito il 41enne durante le prove libere di venerdì scorso in apertura del GP d’Europa sempre a Valencia.

Foto: Lapresse