MotoGP, Valentino Rossi, che fatica. Ma la Yamaha a Valencia non funziona

La prima giornata di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020 si è conclusa con un bilancio decisamente negativo per Valentino Rossi ma più in generale per la Yamaha. “Il Dottore” è comprensibilmente attardato rispetto al resto della concorrenza nel processo di miglioramento delle performance rispetto al primo dei due weekend valenciani, dopo aver saltato le prime due sessioni di libere (causa Covid) e quasi tutta la gara (causa problema tecnico) dell’ultimo GP d’Europa al circuito Ricardo Tormo di Cheste.

Il n.46 ha chiuso il venerdì con il 18° tempo assoluto nella classifica combinata, pagando 749 millesimi dalla vetta e quattro decimi dalla zona qualificazione per il Q2. Rossi non è riuscito a mettere assieme un time-attack di alto profilo quando ha montato gomma soft nuova nel finale di FP2, ma complessivamente ha fatto fatica anche nella simulazione di gara effettuata oggi pomeriggio con la hard all’anteriore sulla sua M1. Il nove volte campione iridato dovrà quindi superarsi domattina in FP3 (pioggia permettendo) per garantirsi un piazzamento nelle prime quattro file in griglia senza dover passare da un complicatissimo Q1 che potrebbe vedere impegnati diversi centauri temibili sul giro secco.

Loading...

Loading...

Le difficoltà odierne del 41enne di Tavullia sembrano però paragonabili a quelle di tutti gli altri piloti Yamaha, se si guarda la classifica combinata del venerdì di Valencia 2 e soprattutto l’ordine d’arrivo del primo round andato in scena al Ricardo Tormo. La migliore M1 attualmente è quella di Franco Morbidelli in ottava posizione nella graduatoria assoluta di giornata, anche se il romano è stato uno dei pochi a non provare il time-attack con gomme nuove a fine FP2, mentre Maverick Vinales e Fabio Quartararo si sono dovuti accontentare rispettivamente del 10° e del 16° posto ottenendo i propri migliori crono con pneumatici freschi. La casa di Iwata può aggrapparsi esclusivamente a Morbidelli, nella speranza che anche le altre M1 riescano ad effettuare uno step importante già nella giornata di sabato.

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse