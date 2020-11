MotoGP, Maverick Viñales: “Ho avuto una buona giornata”

Maverick Viñales commenta la propria prestazione al termine delle prove libere del Gran Premio di Valencia, penultimo atto della MotoGP 2020. Lo spagnolo di casa Yamaha ha completato la prima giornata sul circuito ‘Riccardo Tormo’ al decimo posto della classifica combinata grazie al crono di 1.30.968, prestazione ottenuta durante la FP1 di questa mattina.

L’iberico ha lamentato ai microfoni di ‘Motorsport.com’ le difficoltà riscontrate con la propria moto, inspiegabilmente instabile in condizioni di poco grip.

Il centauro spagnolo ha dichiarato: “Se i rivali migliorano e noi no, nel 2021 faticheremo tanto. Ho avuto una buona giornata. Volevamo migliorare la frenata e credo che l’abbiamo fatto, ma ora dobbiamo provare a migliorare in condizioni di poco grip. Quando c’è aderenza è molto difficile per i rivali batterci. Quando c’è, invece, gli avversari possono spingere più di noi. Arriviamo ad un punto e non riusciamo ad oltrepassiamo. È come se la moto non ci permettesse di guidare come vorremmo. Ne soffriamo da tanti anni”.

Foto: LaPresse