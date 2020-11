F1, Valtteri Bottas: “Non c’era aderenza”

Valtteri Bottas ha espresso il suo parere al termine delle prove libere del Gran Premio di Istanbul, quattordicesimo atto della F1 2020. Il pilota di casa Mercedes ha completato la giornata al terzo posto assoluto con il tempo di 1.28.905.

Il finnico ha commentato ai microfoni della Mercedes le proprie sensazioni al termine di questa prima giornata, oltremodo condizionata dalle condizioni del tracciato. Ricordiamo infatti che, il nuovo asfalto, rinnovato a pochi giorni dal ritorno della massima formula in Turchia, ha destato parecchi problemi alle monoposto che hanno faticato a restare in pista.

Bottas ha dichiarato: “Non c’era aderenza. Spero che non piova, perché sarebbe come guidare sul ghiaccio. Forse dobbiamo passare alle gomme chiodate. Eravamo abbastanza lontano dai normali standard di guida a cui siamo abituati in F1. Nonostante tutto è stato divertente, mi è piaciuto molto. Le gomme morbide hanno dato il miglior grip, ma non sappiamo quale sarà la nostra strategia per la corsa di domenica. Dobbiamo valutare bene perché abbiamo avuto un po’ di graining sull’anteriore. Sono sicuro che la pista migliorerà molto durante il fine settimana. Oggi in alcune aree la situazione era migliore, ma l’aderenza cambiava ad ogni curva”



Foto: LaPresse