MotoGP, Valentino Rossi: “Affrontiamo il GP di Valencia più tranquilli. Dobbiamo migliorare il grip”

Valentino Rossi è reduce dall’amaro ritiro nel GP d’Europa 2020, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena lo scorso weekend sul circuito di Valencia. Il motore della Yamaha ha tradito il Dottore in gara, al rientro dopo un’assenza di tre settimane a causa della positività al Covid-19. Il nove volte Campione del Mondo ha superato la malattia e ora punta a essere protagonista nel GP di Valencia 2020, penultimo appuntamento del campionato che si disputerà nel fine settimana del 13-15 novembre sempre sul circuito di Valencia.

Valentino Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni della vigilia tramite i canali ufficiali della Yamaha: “Rispetto alla scorsa settimana, possiamo affrontare questo Gran Premio in maniera più tranquilla. Questa volta so che potrà gareggiare e questo fatto toglie un po’ di stress a me e alla mia squadra. Ora possiamo concentrarci sul miglioramento del lavoro fatto lo scorso fine settimana. Per me è stato un peccato non essere riuscito a finire quella gara, ma ora abbiamo un’altra possibilità, anche se sappiamo che non sarà facile. Abbiamo faticato con il grip, quindi è su quello che dovremo concentrarci per migliorare“.

Foto: Lapresse