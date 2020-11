F1, GP Turchia 2020: numeri, statistiche, curiosità. Nessuno come Felipe Massa all’Istanbul Park

Nel weekend la Formula 1 tornerà in Turchia dopo quasi un decennio di assenza. La necessità di ripensare il calendario da capo a piedi a causa della pandemia di Covid-19, nonché il bisogno di razionalizzare gli spostamenti, hanno fatto sì che alcuni circuiti ormai dimenticati dal Circus abbiano potuto rientrare in gioco. Tra di essi anche l’Istanbul Park, che domenica ospiterà l’ottava edizione del Gran Premio di Turchia, la prima dal 2011.

VITTORIE

Il pilota più vincente in assoluto è Felipe Massa, il quale è stato in grado di imporsi 3 volte, peraltro consecutive. Il brasiliano ha trionfato nel 2006, 2007 e 2008, conquistando proprio su questo tracciato la prima affermazione della sua carriera.

Il paulista è l’autentico Re del GP di Turchia, essendo l’unico uomo ad aver vinto in più di un’occasione questa gara. Gli altri quattro successi sono infatti stati conquistati da Kimi Räikkönen (2005), Jenson Button (2009), Lewis Hamilton (2010) e Sebastian Vettel (2011).

Dunque, come si può notare, nonostante la lunga assenza dal calendario, ci sono ben tre piloti attualmente in attività a essere già passati per primi sotto la bandiera a scacchi dell’Istanbul Park.

Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, che ha raccolto 3 affermazioni (quelle di Massa). Sono 2 i trionfi della McLaren, mentre concludono la lista a quota 1 la Brawn GP e la Red Bull.

POLE POSITION

Guardando alle pole position, si nota come questa anche graduatoria sia comandata da Felipe Massa, capace di ottenere 3 partenze al palo (2006, 2007, 2008).

Sono invece due i piloti attualmente in attività a essere già scattati dalla prima casella. Sebastian Vettel c’è riuscito in 2 occasioni (2009, 2011), mentre Kimi Räikkönen lo ha fatto nel 2005.

Guardando alle squadre, la lista è capitanata ex aequo dalla Ferrari e dalla Red Bull con 3. Il “duopolio” è interrotto solamente dalla McLaren (1).

PODI

Sul fronte dei podi, la classifica è guidata da Fernando Alonso, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 4 volte pur senza aver mai vinto! Lo spagnolo si è infatti piazzato due volte secondo (2005, 2006) e due volte terzo (2007, 2011).

Sono invece tre i piloti in attività a vantare podi nel Gran Premio di Turchia:

3 (1-1-1) – RÄIKKÖNEN Kimi

2 (1-1-0) – HAMILTON Lewis

2 (1-0-1) – VETTEL Sebastian

PILLOLE

– Nessun pilota ha mai ancora vinto con due team diversi.

– Anzi, la McLaren è l’unico team ad aver primeggiato con due piloti differenti (Räikkönen nel 2005, Hamilton nel 2010)

– In 5 occasioni (71,4%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 7 occasioni (100%) il vincitore è partito dalla prima fila. Dunque, nessuno qualificatosi peggio di secondo ha mai primeggiato nel Gran Premio di Turchia!

Foto: La Presse