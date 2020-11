F1, Charles Leclerc: “Prima volta a Istanbul, è un tracciato vario. Attendo buone sensazioni in curva 8”

Charles Leclerc si sta preparando per affrontare il GP di Turchia 2020, quartultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena sul circuito di Istanbul nel weekend del 13-15 novembre. Il monegasco è reduce dal quinto posto ottenuto a Imola e spera di essere protagonista in terra anatolica, anche se non sarà facile andare a caccia di un risultato di lusso vista la superiorità delle due Mercedes e della Red Bull di Max Verstappen. Il pilota della Ferrari, quest’anno salito sul podio in due occasioni, è quinto nella classifica generale e insegue punti importanti per cercare di sorpassare Daniel Ricciardo in graduatoria.

Il 23enne ha rilasciato alcune dichiarazioni della vigilia attraverso i canali ufficiali del Cavallino Rampante: “Per me sarà la prima volta all’Istanbul Park. Ho visto qualche video e mi sono fatto raccontare la pista da chi ci ha già gareggiato e ho avuto solo pareri positivi. So che si tratta di un tracciato molto vario, con cambi di pendenza e curve spettacolari. In particolare mi aspetto belle sensazioni dalla curva 8: vedremo come sarà girarci con le monoposto di oggi. Questo sarà nuovo per tutti”.

Sebastian Vettel è invece stato l’ultimo vincitore su questa pista, dove non si corre dal 2011: “Sono felice di tornare all’Istanbul Park, un circuito sul quale ho ricordi molto belli. Qui, per esempio, si può dire che sia iniziata la mia carriera in Formula 1, perché nel 2008 con la BMW Sauber mi misi in luce ottenendo il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del venerdì. Qui ho poi vinto nel 2011, l’ultima volta che siamo venuti in Turchia. Si tratta di un circuito molto interessante e bello da guidare. Ci sono diversi cambiamenti di elevazione che sono molto più marcati di quanto non appaia in televisione, alcuni passaggi, poi, sono davvero emozionanti. Mi riferisco ovviamente alla curva 8 con il suo raggio multiplo, ma su questa pista a livello tecnico c’è veramente un po’ di tutto. Credo che anche a chi non ci ha mai girato piacerà subito parecchio”.

Foto: Lapresse