MotoGP su TV8, GP Valencia 2020: orari gratis e in chiaro, programma differite

Il GP di Valencia 2020, penultima tappa del Mondiale MotoGP, si correrà nel weekend del 13-15 novembre sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Si resta in questa località dopo il GP d’Europa andato in scena nell’ultimo fine settimana e si tratta di un appuntamento cruciale per l’intero campionato, anche perché si potrebbe conoscere il Campione del Mondo. Joan Mir, vincitore nell’ultima gara, ha allungato in testa alla classifica generale: lo spagnolo della Suzuki ora ha 37 punti di vantaggio sul francese Fabio Quartararo e sul connazionale Alex Rins, 41 sull’altro iberico Maverick Vinales, 45 su Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli.

Ormai sembra tutto pronto per la festa di Joan Mir, ma in gara può succedere di tutto e potrebbero esserci dei colpi di scena che potrebbero tenere aperto il discorso in vista dell’appuntamento conclusivo di Portimao col GP del Portogallo. Il GP di Valencia sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go e su DAZN, saranno poi disponibili anche le differite su TV8. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Valencia 2020, penultima tappa del Mondiale MotoGP.

CALENDARIO GP VALENCIA MOTOGP 2020: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 13 NOVEMBRE:

10.00-10.40 Moto3, prove libere 1

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 1

11.55-12.35 Moto2, prove libere 1

13.35-14.15 Moto3, prove libere 2

14.30-15.15 MotoGP, prove libere 2

15.30-16.10 Moto2, prove libere 2

SABATO 14 NOVEMBRE:

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

13.15-13.30 Moto3, qualifiche 1

13.40-13.55 Moto3, qualifiche 2

14.10-14.40 MotoGP, prove libere 4

14.50-15.05 MotoGP, qualifiche 1

15.15-15.30 MotoGP, qualifiche 2

15.50-16.05 Moto2, qualifiche 1

16.15-16.30 Moto2, qualifiche 2

DOMENICA 15 NOVEMBRE:

09.00-09.20 Moto3, warm-up

09.30-09.50 Moto2, warm-up

10.00-10.20 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP VALENCIA MOTOGP 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E IN STREAMING, DIFFERITA TV E REPLICHE

PROVE LIBERE 1-2 (VENERDÌ 13 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere 2 della MotoGP alle ore 17.00, 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

PROVE LIBERE 3-4 (SABATO 14 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

QUALIFICHE (SABATO 14 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle qualifiche della della MotoGP e della Moto2.

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV e su tv8.it delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle qualifiche di tutte le classi.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky): sintesi dalle ore 16.15 delle qualifiche delle tre classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche della MotoGP alle ore 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle qualifiche di tutte le classi.

WARM-UP (DOMENICA 15 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN del warm-up di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport del warm-up di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

GARA (DOMENICA 15 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle gare di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) della gara della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV, su tv8.it delle gare di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle gare di tutte le classi.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky): Moto3 alle ore 14.45, Moto2 alle ore 16.00, MotoGP alle ore 17.45.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) della gara della MotoGP alle ore 16.45, 19.00, 22.15 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle gare di tutte le classi.

