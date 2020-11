MotoGP, Spagna padrona incontrastata dal 2012. Joan Mir l’erede di Marc Marquez e Jorge Lorenzo

Si scrive Mondiale MotoGP, ma si può quasi leggere “Campionato Spagnolo”. Per quale motivo? È presto detto: nelle ultime nove annate della classe regina delle due ruote, infatti, hanno vinto solamente piloti iberici. Un vero e proprio dominio che, estendendo, diventa di dieci successi nelle ultime undici edizioni. Ci ha pensato Joan Mir a rimpolpare questo record davvero incredibile, che sottolinea in maniera notevole come la scuola spagnola stia dettando legge in questa era del Motomondiale. Un’impresa non certo semplice per il portacolori della Suzuki che è andato ad apporre il suo nome in calce a leggende del calibro di Marc Maequez e Jorge Lorenzo.

Proviamo, quindi, a ripercorrere con la memoria questa serie di vittorie. L’epopea spagnola prende il via nel 2010 con Jorge Lorenzo che, ai tempi della Yamaha, mise fine alla “dittatura” di Valentino Rossi. Dopo una parentesi di Casey Stoner nel 2011, il Mondiale MotoGP si è sempre tinto di giallo-rosso. Nel 2012 è stato di nuovo il maiorchino a trionfare, prima dell’avvento di Marc Marquez. Il Cabronçito piazza subito la doppietta 2013-2014, prima del celebre campionato 2015 nel quale Jorge Lorenzo beffa Valentino Rossi nell’indimenticabile finale di stagione condito da tanto (forse troppo) veleno. Da quel momento il portacolori della Honda non sbaglia più un colpo vincendo nel 2016-2017-2018 e 2019. Il 2020, invece, lo ha visto infortunarsi nella prima gara, lasciando campo a Joan Mir che ha fatto suo l’alloro iridato. È davvero incredibile il cambio di passo della Spagna nella classe regina. Dopo un solo successo nella 500 con Alex Criville nel 1999, gli iberici hanno monopolizzato la storia della MotoGP con 10 successi totali contro i 6 dell’Italia.

Loading...

Loading...

Joan Mir sta dando chiaramente la sensazione che la nidiata dei piloti spagnoli non abbia la minima intenzione di interrompere il trend. Dopo l’era di Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Marc Marquez, ora il maiorchino è pronto a portare avanti la tradizione, assieme a gente come Alex Rins, Maverick Vinales, Alex Marquez solo per citarne alcuni che sono già protagonisti nella top class. Dalla Moto2 è in arrivo Jorge Martin, mentre scalpitano Xavi Vierge, Aron Canet, Augusto Fernandez, Jorge Navarro e Marcos Ramirez, senza dimenticare che nella classe più leggera Albert Arenas è ad un passo dal titolo, mentre si stanno segnalando i vari Raul Fernandez, Jaume Masià, Jeremy Alcoba, Carlos Tatay e Sergio Garcia. Sarà ancora dominio spagnolo nei prossimi anni, dunque? Non avendo a disposizione la sfera di cristallo non è possibile fare previsioni al momento, ma la sensazione è che i piloti italiani se la dovranno vedere con i soliti rivali iberici a lungo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse