MotoGP, Puig ammette: “Il recupero di Marquez sta andando più lentamente del previsto”

Mancano ormai solo tre gare al termine del Mondiale MotoGP 2020, ma a questo punto il rientro alle competizioni di Marc Marquez sembra rimandato definitivamente al 2021. Il tedesco Stefan Bradl lo sostituirà sia a Valencia (doppio GP) che a Portimao, nell’ultima prova della stagione. L’otto volte campione iridato prosegue nel suo percorso di recupero dopo le due operazioni al braccio destro, ma i tempi si stanno dilatando oltre le aspettative dello stesso Marc e di tutto l’entourage Honda. Alberto Puig, responsabile del team ufficiale HRC, ha rilasciato un’intervista alla versione iberica di DAZN in cui ha parlato anche della situazione del nativo di Cervera.

“Marc si sta riprendendo e sta cercando di rimettersi in piedi. Sta andando più lentamente del previsto, ma l’idea di base è che si riprenda bene e si rimetta in forma. È vero che procede più lentamente, ma continua. Al momento non stiamo pensando ad altro. Abbiamo speranza. Certo, non sono un chiaroveggente, ma dobbiamo ricordare che sta andando tutto bene. La cosa più probabile è che continuerà a recuperare passo dopo passo“, ha spiegato Puig. In queste settimane verrà probabilmente valutata anche l’ipotesi di una terza operazione, nel caso in cui Marquez dovesse continuare ad avvertire delle sensazioni poco incoraggianti dal suo braccio.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com