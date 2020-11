F1, la classifica dei Mondiali vinti. Lewis Hamilton eguaglia il record di Michael Schumacher a quota 7

Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la settima volta in carriera. Il pilota della Mercedes ha vinto in Turchia e ha conquistato matematicamente il titolo iridato: si è imposto per la sesta volta al volante della Freccia d’Argento, dal 2014 a oggi è stato battuto soltanto una volta da Nico Rosberg. A questi sigilli si aggiunge l’affermazione su McLaren nel 2008. Il britannico ha così eguagliato lo storico record di Michael Schumacher, il quale si impose nel 1994-1995 con Benetton e poi infilò un pokerissimo con la Ferrari tra il 2000 e il 2004. A quota cinque si trova l’argentino Juan Manuel Fangio, mentre il francese Alain Prost ed il tedesco Sebastian Vettel vantano quattro affermazioni a testa. Di seguito la classifica dei Mondiali vinti in F1 (due o più).

CLASSIFICA MONDIALI VINTI F1:

1. Lewis Hamilton 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

1. Michael Schumacher 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

3. Juan Manuel Fangio 5 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

4. Alain Prost 4 (1985, 1986, 1989, 1993)

4. Sebastian Vettel 4 (2010, 2011, 2012, 2013)

6. Jack Brabham 3 (1959, 1960, 1966)

6. Jackie Stewart 3 (1969, 1971, 1973)

6. Niki Lauda 3 (1975, 1977, 1984)

6. Nelson Piquet 3 (1981, 1983, 1987)

6. Ayrton Senna 3 (1988, 1990, 1991)

10. Alberto Ascari 2 (1952, 1953)

10. Graham Hill (1962, 1968)

10. Jim Clark (1963, 1965)

10. Emerson Fittipaldi 2 (1972, 1974)

10. Mika Hakkinen 2 (1998, 1999)

10. Fernando Alonso 2 (2005, 2006)

